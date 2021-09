Folie subite de celui qui a arrêté Alpha Condé : La rumeur enfle à Conakry - abamako.com

News Faits Divers Article Faits Divers Folie subite de celui qui a arrêté Alpha Condé : La rumeur enfle à Conakry Publié le mardi 21 septembre 2021 | guinee7.com

Michel Lamah, le soldat à la tête du groupe qui a arrêté le président Alpha Condé, le 5 septembre dernier, et l’a embarqué dans sa voiture pour une randonnée à Conakry, a créé la panique, ce dimanche 19 septembre, dans son quartier de Yimbaya camp carrefour.



Selon le voisinage, il a été embarqué par des militaires pour le camp Alpha Yaya.



Que s’est-il passé ? En nous rendant sur les lieux, ce dimanche dans l’après-midi, nous avons remarqué trois pick-up de la gendarmerie et un de la BRI stationnés devant son habitation.



« Ce que moi j’en sais, si les gens me disent qu’il est devenu fou, je ne vais pas y croire. Il se peut qu’il ait trop d’émotions. Même hier nuit, je l’ai aperçu hier au volant de sa voiture.



Et avant ce fait, il est passé en nous saluant. Ce qui s’est passé aujourd’hui à l’habitude d’arriver. Mais d’habitude ça se fait dans la cour.



Mais cette fois-ci, ce qui a créé cet attroupement, c’est le fait qu’il y a eu des rumeurs qu’il est devenu fou », a expliqué un voisin.