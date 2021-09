Finances et Economie : La BDM fait parler d’elle à Lomé au Togo - abamako.com

Finances et Economie : La BDM fait parler d'elle à Lomé au Togo Publié le mardi 21 septembre 2021

© aBamako.com par Androuicha

Cérémonie d`inauguration de l`agence BDM SA à Missira

Bamako, le 17 novembre 2014. La Banque de Développement du Mali (BDM SA) a procédé à l`ouverture d`une nouvelle agence pour ses clients du quartier Missira en commune II du district de Bamako.

La Banque de développement du Mali (BDM) qui vient de s’installer au Togo, a été présentée au Conseil national du patronat du Togo (CNP) par son Directeur Général Guindo Amidou. Cette institution bancaire fraîchement installée à Lomé, va, selon son premier responsable accompagner le secteur privé togolais.

La BDM-Togo, société de droit malien, mène des activités bancaires à caractère général. Elle est enregistrée au Centre de Formalités des entreprises (CFE) avec pour objet : « la participation par tous moyens dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par quelque mode que ce soit sous réserve des dispositions quelles qu’elles soient financières, commerciales, immobilières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet ou à tous objets similaires ou annexes et susceptibles de faciliter le développement ».



Avec pour administrateur général, Souleymane Keita, la BDM-Togo a son siège social au quartier Place Anani Santos (ex place de la Libération) relève le site Togo First.

Notons que la BDM est dotée d’un capital de 25 Milliards FCFA. Elle possède plusieurs filiales en Afrique et en Europe, notamment Guinée- Bissau, Côte d’Ivoire, Burkina-Faso, Sénégal, France et Espagne. Elle a reçu le prix de la meilleure banque régionale d’Afrique de l’Ouest en 2021 aux Awards Banker.



