Les acteurs de l’humanitaire reçus à la Primature

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M. Choguel Kokalla Maïga a reçu, ce mardi matin, une délégation des acteurs de l’humanitaire conduite par M.Alain Noudého, Représentant Spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies au Mali, Coordonnateur humanitaire, Coordonnateur résident du Système des Nations unies au Mali.









Le Chef du Gouvernement a rendu un hommage appuyé aux acteurs de l’humanitaire qui sont un « partenaire privilégié du Mali en matière de développement économique et social. »



« Si le pays tient debout encore, c’est en partie grâce à ce que vous faites auprès des populations » , a-t-il rappelé. Le Premier ministre a demandé aux acteurs de l’humanitaire un renforcement de leur soutien à la population malienne.



Il a exposé à ses hôtes la vision du Gouvernement de Transition, et la tenue prochaines des Assises Nationales de la Refondation. Ces Assises seront le point de départ du nouveau Mali, le « Mali Koura », a-t-il déclaré.







M. Alain Noudeho a rappelé la signature du cadre de coopération 2020-2024, entre le Mali et ses partenaires humanitaires et a annoncé qu’en deux ans près de 500 millions de francs ont été investis dans les domaines de la santé, l’éducation et l’accès à l’eau. M. Andreas Hartmann, Chef de file des partenaires techniques et financiers a félicité le Premier ministre pour l’adoption du Plan d‘action du gouvernement par le Conseil National de Transition et a salué la pertinence des quatre axes.



Source : CCRP/Primature