Publié le mercredi 22 septembre 2021 | aBamako.com

Dans son discours à la nation prononcé à la veille de la célébration du 51è anniversaire de l’indépendance du Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta a envoyé un message fort à l’endroit des justiciables pour faute de corruption.



« Une vaste campagne d’audit des services publics est actuellement en cours par les soins des différentes structures de contrôle et de lutte contre la corruption et la délinquance financière. A travers cette lutte, nous rassurons le peuple malien que ses attentes seront comblées car aucun privilège ne sera accordé aux personnes impliquées. Ces mesures sont tout aussi valables pour les départements de la Défense et de la Sécurité dont les lois d’orientation et de programmation sont déjà en cours d’audit. Au demeurant, pour éviter tout excès, j’en appelle au respect des principes sacro-saints de la procédure judiciaire afin que nul ne se méprenne sur la noblesse de notre engagement. » a laissé entendre le président.





