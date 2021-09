Assises Nationales de la Refondation : Le Gouvernement maintient le cap malgré tout - abamako.com

Le chien aboie, la caravane passe ; telle semble se résumer la situation actuelle qui prévaut autour de l’organisation des Assises Nationales de la Refondation dans notre pays où les autorités de la transition semblent être décidées à faire passer la pilule de ces assises contre vents et marées. Cette posture, le chef de l’Etat l’a encore réitérée dans son adresse à la nation de la veille du 61è anniversaire de l’indépendance de notre pays. Non seulement le colonel Assimi Goïta y a annoncé l’imminence de ces concertations mais aussi il traite ceux qui s’opposent à la tenue de ces ANR avant les élections de détracteurs d’un nouveau Mali.



« Au-delà de la question de la justice, c’est celle de la refondation même de l’Etat qui se pose avec acuité. Malgré les soixante années d’indépendance dont la moitié sous le système démocratique, l’Etat du Mali est confronté à des maux que les citoyens ne cessent de décrier. Il s’agit entre autres du manque de vision politique ; du non respect des textes ; des dysfonctionnements institutionnels remarquables et de la répartition inégale des richesses nationales. C’est pourquoi aujourd’hui, plus que jamais, se pose la nécessité d’entreprendre des actions courageuses pour un nouveau Mali. D’où la tenue très prochaine des Assises nationales de la refondation qui regrouperont toutes les forces vives de la nation. Une belle occasion en perspective pour discuter de l’ensemble des préoccupations nationales afin d'impulser une vraie dynamique de changement. A ce rendez-vous historique, doivent pendre part tous les Maliens soucieux de l’avènement d’un nouveau Mali. » a déclaré le chef de l’Etat



ANDROUICHA