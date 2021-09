Instituto Prime Group s’installe au Mali : Le président du CNJ-Mali Ghana Mountaga Diakité promu Directeur pays - abamako.com

Instituto Prime Group s'installe au Mali : Le président du CNJ-Mali Ghana Mountaga Diakité promu Directeur pays Publié le jeudi 23 septembre 2021

L’instituto Prime group une Ong intervenant dans divers domaines de développement a ouvert un bureau Mali. D’ailleurs le président de cette institution, le marocain Karim Bouhout vient de jeter son dévolu sur un de nos compatriotes, il s’agit de Mountaga Diakité, président du conseil national des jeunes du Mali au Ghana et membre du bureau exécutif du Cnj-Mali comme Directeur pays de cette institution.

Instituto Prime Group faut-il le rappeler est une Ong travaillant en étroite collaboration avec les communautés de différents pays pour apporter des changements durables qui améliorent la vie et les moyens de subsistance de la population vulnérable à la faim, à la malnutrition et à la pauvreté. Ayant son siège social au Brésil, cette ONG intervient dans divers domaines sociaux comme la santé, l’éducation, la lutte contre la précarité.







« Nous sommes présents un peu partout à travers le monde que ce soit au Brésil, Guinée Conakry, Guinée Équatorial, Inde, Kirghizistan, Roumanie, Angola, Ghana …. A travers l’ouverture d’un bureau au Mali, nous comptons apporter notre expertise au développement social du Mali» nous a souligné le président de l’Instituto Prime Group le marocain Karim Bouhout de passage au Mali. D’ailleurs, il nous est revenu que ce dernier a porté son choix sur un de nos compatriotes comme Directeur pays de ce grand groupe. Il s’agit de Mountaga Diakité dit Method, président du conseil national de la jeunesse du Mali au Ghana et membre du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Mali. Le choix de ce dernier n’est pas fortuit car considéré comme un jeune influent avec un carnet d’adresse très garnis.



En clair l’ouverture de ce bureau de Instituto Prime group est forcément une bonne nouvelle non seulement pour les acteurs politiques mais aussi les acteurs du développement et des populations à la base.



« Avec cette charge je ne ménagerai aucun à jouer notre partition dans le développement de ce pays à travers un partenariat gagnant avec cette organisation. Car il faut le reconnaitre, le Mali a d’énorme potentialités à valoriser » a souligné le Directeur pays de l’Instituto Prime Group Mountaga Diakité.