Distinctions honorifiques plus de 200 médailles des ordres nationaux distribués à des personnalités - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Distinctions honorifiques plus de 200 médailles des ordres nationaux distribués à des personnalités Publié le jeudi 23 septembre 2021 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par A.S

Distinctions honorifiques : La récompense du mérite et du travail bien fait

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, a procédé lundi 19 janvier 2015, à la décoration de plusieurs personnalités dans le cadre de la commémoration du 20 janvier, Fête de l’armée. Tweet





De la Dignité de Grand officier de l’Ordre National du Mali au grade de chevalier de l’ordre national en passant par celui de commandeur de l’ordre national, de l’officier de l’ordre National , ils sont plus de 200 personnalités maliennes qui viennent d’être récompensées par l’Etat .









D’anciens ministres en passant par des Ambassadeurs et des militaires en retraite pour certains, le Chef de l’Etat vient de décerner une médaille selon les mérites à chacune des personnalités désignées. Dans le lot des récipiendaires, l’on note deux anciens ministres du régime Alpha Oumar KONARÉ. Il s’agit de M. Boubacar Karamoko Coulibaly qui occupait le département des Sports et M. Ousmane SY, ancien ministre de l’Administration Territoriale. Ils sont élevés à la dignité de Grand officier de l’Ordre National du Mali.



Son épouse Mme Sy Kadiatou SOW, ancien ministre également sous Alpha. O KONARÉ a été élevée au grade de Commandeur de l’Ordre National du Mali. Plusieurs autres anciens ministres ont été également élevés à ce grade à l’image du magistrat Hamèye Founé (…)



MAHAMANE TOURE



Source : NOUVEL HORIZON

Commentaires