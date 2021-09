L’URD au bord de l’explosion: Abdrahamane Diarra tient Me Demba pour responsable - abamako.com

L'URD au bord de l'explosion: Abdrahamane Diarra tient Me Demba pour responsable Publié le jeudi 23 septembre 2021 | Le Combat

À l’allure où la guerre des clans est en train de fragiliser l’Union pour la République et la Démocratie (URD), beaucoup d’observateurs politiques présagent le pire pour le parti lors des élections prochaines. Les membres de la famille politique se détruisent entre eux avant même la joute électorale annoncée. Cette situation regrettable du parti de feu Soumaïla Cissé agace aujourd’hui au dernier degré le président du mouvement national des jeunes de l’Urd, Abdrahamane Diarra, qui accuse à visage découvert Me Demba Traoré qu’il tient pour seul responsable du chaos qui profile à l’horizon.



Dans une de ses récentes sorties médiatiques, Abdrahamane Diarra, visiblement très écœuré par la guerre clanique qui fragilise son parti, s’est attaqué vertement à Me Demba Traoré. Selon lui, la situation qui prévaut actuellement à l’URD ne cause pas du tort à ses seuls militants ; la disgrâce qui guette l’Urd décevra aussi les opinions nationale et internationale qui attendent beaucoup de ce grand parti. À l’en croire, l’URD représente aujourd’hui l’espoir des Maliens, car elle incarne la concrétisation d’un Mali meilleur à l’issue de la prochaine élection présidentielle.



Mais, toujours selonAbdrahamane Diarra, ceux qui sont chargés de la gestion de la communication du parti sont les principaux responsables de la mauvaise situation de l’Urd. Et pour mieux cibler Me Demba Traoré qui est le chargé de la Communication du parti, Abdrahamane Diarra donne plus de détails sur la personne de celui-ci : « Au lieu de jouer leur rôle, ils ont préféré se lancer dans des combats d’intérêts personnels au détriment de l’intérêt général ». Cette attaque du président du Mouvement national des jeunes de l’Urd intervient seulement quelques jours après la déclaration de candidature de Me Demba Traoré aux primaires du parti.



Visiblement, Abdrahamane Diarra ne digère pas ce choix fait par Me Demba Traoré lequel, selon lui, n’est pas compatible avec son poste de chargé à la communication de l’Urd.



C’est dire que Me Demba Traoré ne peut pas compter sur lui pour l’aider à grimper sur la colline de Koulouba.



Zeïd KEÏTA LE COMBAT