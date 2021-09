Ça se passe au grin : Wagner - abamako.com

Selon les informations, entre 2 500 à 5 000 mercenaires, du groupe de sécurité privée russe, « Wagner », seraient en passe de venir au Mali, suite à un accord avec la junte militaire.

L’annonce de l’arrivée des mercenaires russes du groupe privé Wagner a été bien perçue au grin. Les membres du grin estiment que les Russes seraient les bienvenus s’ils peuvent seulement mettre fin à cette situation d’insécurité qui a tant duré dans le nord-centre du pays.







Toutefois, cette arrivée est dénoncée par la communauté internationale. Le projet passe très mal chez les partenaires du Mali, notamment chez la France et l’Allemagne qui menacent de quitter le sol malien si cet accord est signé.



Les membres du grin n’ont rien contre la France, mais ils pensent qu’elle a montré ses limites dans la lutte contre le terrorisme au Mali. « Le temps est venu pour nous d’apprécier le savoir-faire d’une autre puissance dans la lutte contre le terrorisme au sahel », disent-ils.



Les membres du grin sont quand même surpris par les rumeurs concernant les termes de ce supposé contrat avec Wagner. En effet, ces rumeurs révèlent que la société de sécurité russe aura pour missions de former nos militaires et de sécuriser les institutions du Mali. Cela à 6 milliards de F CFA par mois, en plus de 2 sites miniers à exploiter. Une somme énorme mais acceptable aux yeux des membres, si seulement elle peut mettre fin à cette situation d’insécurité. Par ailleurs, les membres n’arrivent pas à saisir le but de la sécurisation de nos institutions.



Qu’y a-t-il derrière cette idée ? De quoi nos autorités de la transition ont-ils peur ? Pour eux, notre seul objectif doit être la libération du centre et du nord. « Pour cela, n’importe qui serait le bienvenu s’il peut nous aider à recouvrer la sécurité dans le centre et le nord du pays », ont conclu les membres.







Ibrahima Ndiaye