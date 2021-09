Transports: Incident entre les chauffeurs maliens et la population de Tambacounda au Sénégal - abamako.com

Transports: Incident entre les chauffeurs maliens et la population de Tambacounda au Sénégal Publié le jeudi 23 septembre 2021

Des populations de Tambacounda sénégalaise frontalière avec le Mali se sont livrées à des jets de pierres sur les chauffeurs maliens, après un accident de la compagnie Sar-Mali. Heureusement, il n’y a pas eu de mort.



Actuellement, entre les chauffeurs maliens et la population sénégalaise, rien ne va du tout. Hier, un incident s’est produit dans la localité de Tambacounda au Sénégal. S’il n’y a pas eu de mort, les vitres de camion ont été quand même brisées sans faire de blessé. On se souvient qu’en juillet dernier, les chauffeurs maliens et la population d’une autre localité sénégalaise avaient eu une vive altercation causant une grande tension, après la mort de quatre personnes. Du coup, le ministre des Transports s’était rendu au Sénégal pour adresser les condoléances du Mali aux familles et renouer les relations entre les deux pays frontaliers. Selon un chauffeur malien, qui a voulu garder l’anonymat, « Il faut que nous cessions d’emprunter ce chemin, les Wolofs n’aiment pas les chauffeurs maliens. Malgré tout, cette route n’est pas la seule pour faire des commerces. »



Selon des informations, les Sénégalais avaient barricadé la route, mais actuellement le calme semble revenu puisque les chauffeurs ont commencé à circuler.



