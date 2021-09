La BDM à la conquête de la diaspora malienne du Togo : L’ouverture de cette succursale est imminente - abamako.com

La BDM à la conquête de la diaspora malienne du Togo : L'ouverture de cette succursale est imminente Publié le vendredi 24 septembre 2021

La Banque du Développement du Mali (BDM) est sur le point de devenir la 14e banque commerciale implantée dans le pays du président Faure Gnassingbé, avec l’ouverture officielle imminente de sa succursale de ce pays de l’Afrique de l’Ouest. Selon nos informations, elle est dans le dernier virage de ses préparatifs pour offrir ses services à la diaspora malienne du Togo, sa principale cible.



C’est clairement dit dans son approche clientèle. Et pour qui sait analyser la cible de la BDM dans ses pays d’implantation, il est clair que la diaspora malienne est prioritairement visée. « Conscient de l’apport considérable de la diaspora malienne au pays, la BDM-SA a toujours entretenu d’étroites relations avec ses concitoyens maliens où qu’ils soient. Dans ce cadre, des services spécifiques orientés vers la clientèle de la diaspora ont été créés, ainsi qu’un département dédié. Des Comptes Maliens Résidents à l’Etranger (MRE), aux cartes bancaires internationales VISA à débit immédiat et prépayés, en passant par le prêt immobilier, la Banque reste à l’écoute des attentes de ses partenaires privilégiés que constituent les Maliens de la diaspora », peut-on lire sur le site web officiel de la banque. Avec des comptes destinés à la diaspora malienne à l’étranger dont le Compte Epargne Malien Résident à l’Etranger et le Compte Courant Malien Résident à l’Etranger, BDM-TOGO compte développer sa stratégie au Togo. Elle a sans doute pris le temps d’analyser le nombre de Maliens vivant dans ce pays. Estimée à plusieurs milliers par Mohamed Sylla, représentant des Maliens au Togo et imam de la mosquée centrale de Lomé, la diaspora malienne au Togo est une clientèle au cœur des priorités de la nouvelle banque.



Acteur de l’intégration bancaire sous régionale, la BDM a reçu, une consécration à la cérémonie des Awards d’African Banker 2021, en décrochant le prix de la meilleure banque régionale d’Afrique de l’Ouest en 2021. Filiale du groupe BMCE Bank, la Banque de Développement du Mali est la 1ère banque de notre pays, avec une part de marché de 29,3% des dépôts et 20,3% des crédits.



ANDROUICHA