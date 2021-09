Cloture de l’appel à candidature pour l’élection présidentielle à L’URD :Mamadou Igor Diarra, ME Demba Traoré, DR Bouboou Cissé, DR Mamadou Diallo et plusieurs autres se sont manifestés - abamako.com

Cloture de l'appel à candidature pour l'élection présidentielle à L'URD :Mamadou Igor Diarra, ME Demba Traoré, DR Bouboou Cissé, DR Mamadou Diallo et plusieurs autres se sont manifestés Publié le vendredi 24 septembre 2021 | Nouvel Horizon

La fin du suspense n’est plus pour longtemps en ce qui concerne le choix du candidat devant porter les couleurs de l’Union pour la République et la Démocratie (URD) lors des élections de fin de la Transition de 18 mois en cours dans notre pays.



Si le dépôt des dossiers de candidature doit prendre fin aujourd’hui vendredi 24 septembre 2021 à partir de midi, la conférence d’investiture du parti se tiendra le samedi 23 octobre 2021. Cela permettra de désigner le porte-étendard du parti de la poignée de mains. Des sources rapportent que déjà, Dr Boubou Cissé, Mamadou Igor Diarra, Me Demba Traoré, Dr Mamadou Diallo, Abdrahamane Maïga, Adama Coulibaly ont déposé leurs dossiers de candidature.



Si d’autres candidatures sont attendues d’ici aujourd’hui midi, d’ores et déjà de sérieuses inquiétudes planent sur cette grande formation politique qui, depuis sa création, est toujours sortie la tête haute lors des différents scrutins : présidentiel, législatif, communal et même local. Malheureusement depuis le décès brutal du président fondateur du parti, feu Soumaïla Cissé, en date du 25 décembre 2021, le parti de la poignée de mains traverse des moments extrêmes difficiles. Les militants et (…)





TOUGOUNA A. TRAORE – NOUVEL HORIZON