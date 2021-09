Sécurité alimentaire au Mali : 505 jeunes diplômés seront bientôt lancés sur le terrain pour une enquête nationale. - abamako.com

Sécurité alimentaire au Mali : 505 jeunes diplômés seront bientôt lancés sur le terrain pour une enquête nationale. Publié le vendredi 24 septembre 2021 | aBamako.com

Enquête nationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (Ensan) est la dénomination de l’opération lancée le lundi dernier à la Maison des ainés par le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali.



À la baguette de cette enquête nationale, 505 jeunes diplômés à mobiliser sur l’ensemble du territoire national. Ceux-ci sont pour l’heure en formation du 20 au 27 septembre afin d’être le mieux outillés possible pour mener à bien cette étude. Ils sont répartis entre quatre centres de formation : Bamako, Mopti, Tombouctou et Gao.



Le centre de Bamako formera 275 enquêteurs destinés aux Régions de Koulikoro, Kayes, Ségou, Sikasso, Kita, Nara, Nioro, Bougouni, San et Dioïla. Celui de Mopti recevra 70 autres qui seront déployés dans les Régions de Mopti et Douentza. 95 venant des Régions de Gao, Ménaka et Kidal seront formés au centre de Gao. Destinés aux Régions de Tombouctou et Taoudéni, les 65 restant seront outillés au centre de Tombouctou.



Au terme de ces formations, les enquêteurs seront dotés d’outils numériques performants de collecte des données offerts par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) à cet effet. Car, l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication apparaît, de nos jours, comme une solution en matière de suivi et analyse de la sécurité alimentaire dans le monde selon la représentante du PAM au Mali.



ANDROUICHA