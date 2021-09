61ème anniversaire de l’indépendance du Mali : Dan Nan Ambassagou témoigne son attachement à la nation. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique 61ème anniversaire de l’indépendance du Mali : Dan Nan Ambassagou témoigne son attachement à la nation. Publié le vendredi 24 septembre 2021 | Le Pays

Tweet

C’est dans la commune Tédié, dans la région de Bandiagara, le mouvement Dan Nan Ambassagou a célébré la fête du 22 Septembre 2021. Selon des sources, après la montée des couleurs, le hogon de Diambia et le représentant du maire de Tedié ont souhaité la bienvenue aux hôtes du jour.





Dans son intervention à cette occasion, le chef d’État de Dan Nan Ambassagou a indiqué qu’il « est impérieux à ce que les populations prennent conscience de la situation et qu’il y est un mouvement d’ensemble entre toutes les filles et les tous les fils du pays afin que le Mali puisse se relever ». Aussi, a-t-il réitéré son soutien au gouvernement du Mali et à son armée.



Il a aussi rappelé que le conflit que vit le pays dogon est loin d’être communautaire ou ethnique et que ce message soit clair.



Tout en souhaitant bonne fête d’indépendance, Youssouf Toloba a souhaité une cohésion sociale et une réconciliation entre malien dans une Mali paisible. La cérémonie a pris fin par une explication du monument érigé au nom du pays dogon



Source: LE PAYS