Coupe du monde junior : Le Mali et le défi Sénégalais Publié le vendredi 24 septembre 2021 | L'Essor

Les matchs aller du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminin U20, Costa Rica 2022 ont début hier, mais c’est demain que le Mali fera son entrée en lice contre le Sénégal, au stade Modibo Keïta.



La sélection nationale junior a validé son ticket pour ce deuxième tour sans jouer, suite au forfait du Togo. Cette manche aller contre les Sénégalaises est très importante pour les joueuses de Moustaph Laïco Traoré qui doivent impérativement gagner à domicile pour espérer franchir le deuxième acte (8 octobre à Thiès) dans de bonnes dispositions.



Jointé au téléphone, Aichata Traoré, la sélectionneuse adjointe des Aiglonnes (surnom de la sélection nationale féminine) fait part de quelques soucis concernant certaines joueuses, dont la capitaine Fatou Ba.



« Certaines joueuses clés n'ont pas encore obtenu leur licence. Notamment la capitaine, Fatou Ba, vient de signer un contrat pro au Maroc et ce n'est pas sûr qu'elle soit là pour le jeu.



C'est à cause de tous ces problèmes que nous n'avons pas encore communiqué la liste officielle des joueuses retenues pour le match », a révélé la technicienne. Mais malgré ces problèmes, l'ancienne internationale affiche sa confiance que les Maliennes



«Le Mali is grande nation de juin et le football nous tout Allons mettre en œuvre pour faire une belle prestation à domicile et partir de négocier le match retour. J’invite tous les Maliens à soutenir les enfants qui rêvent de participer à la Coupe du monde», a ajouté Aïchata Traoré.



Dans le camp sénégalais également, la technicienne Aïcha Henriette N’Diaye ne jure que par la qualification au Mondial. « L’équipe s’est bien préparée, elle est prête à aller chercher un bon résultat à Bamako, annonce-t-elle.



Depuis un mois et demi nous sommes au travail pour offrir la qualification au peuple sénégalais et dès la manche

aller. Nos joueuses sont prêtes tactiquement et mentalement, je m’attends à un grand match de mes joueuses contre les Maliennes».



Aïcha Henriette N’Diaye et ses joueuses sont arrivées à Bamako, hier et effectueront la traditionnelle reconnaissance de terrain cet après-midi au stade Modibo Keïta. Au total 30 paies concernées par ce deuxième Tour des Coupes éliminatoires du monde.



Le chemin à PARCOURIR verser les sélections est long, puisqu’après la visite CE Deuxième, il EST un troisième et Prévu quatrième Tour, les barrages Puis qui conduiront directement à la phase finale du Mondial. Au Costa Rica, l’Afrique sera représentée par deux pays.



Djènèba



BAGAYOKO



Samedi 25 septembre au stade Modibo Keïta



16h30 : Mali-Sénégal



Source : L’ESSOR