Coupe ORTM : Des équipements pour les quatre équipes du dernier carré Publié le vendredi 24 septembre 2021 | L'Essor

La finale de la Coupe de l’Office de radiodiffusion et télévision du Mali (ORTM) se dispute ce dimanche au stade Mamadou Konaté. Le bouquet final mettra aux prises l’équipe de la Commune IV et celle de la Commune VI. Le match de la troisième place mettra aux prises aujourd’hui les Commune I et II.









Les quatre équipes ont reçu, chacune un jeu de maillots, des chaussures et des accessoires. La cérémonie de remise du matériel s’est déroulée, hier à la cantine de l’ORTM, en présence du directeur général de l’ORTM, Assane Baba Diombélé, du président de la Ligue de football du District de Bamako, Issa Sidibé, du représentant du donateur, Ichaka Souleymane Diakité et des maires des deux communes finalistes, Adama Bérété (Commune IV) et Boubacar Keïta (Commune VI).



«La fête a été belle et je suis très heureux de remettre des équipements aux quatre équipes demi-finalistes du tournoi.

Je félicite l’ensemble des équipes participantes et remercie les partenaires qui nous ont accompagnés», a déclaré Assane Baba Diombélé, après avoir remis les équipements aux quatre équipes qui ont atteint le dernier carré de la compétition.



En lever de rideau de la finale, une sélection des femmes de l’ORTM et de la Fédération des artistes du Mali (FEDAMA) affrontera les anciennes footballeuses. Ces deux équipes ont également reçu un jeu de maillots.



Pour rappel, l’édition 2021 de la Coupe ORTM a démarré le 14 août dernier et mis aux prises les équipes des six communes du District de Bamako.



Les participants ont été répartis en deux poules de trois. La poule A était composée des Communes I, II et III, alors que les Communes IV, V et VI se sont affrontées dans la poule B.



Boubacar KANTÉ



Source : L’ESSOR