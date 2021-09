Rapport du vérificateur général : Ah Erlaf et Boubou Cissé épinglés - abamako.com

Rapport du vérificateur général : Ah Erlaf et Boubou Cissé épinglés Publié le vendredi 24 septembre 2021

© aBamako.com par AS

Visite du Ministre de l`Industrie et du Commerce dans les magasins de stockage des produits de premières nécessités

Bamako, le 06 Avril 2020, le Ministre de l'Industrie et du Commerce, Mohamed AG ERLAF a visité les magasins de stockage des produits de premières nécessités.





Le rapport du vérificateur général sur le fond COVID épingle en maints passage, l'ancien ministre de l'industrie et du commerce, Mohamed Ag Erlaf.

Le document parle en occurrence de dépense indue au profit d'un opérateur économique ordonné par l'ex ministre de l'économie et des finances et l'ex ministre de de l'industrie et du commerce pour un montant de 2 085600000 FCFA.

Les deux ex ministres auraient visiblement géré une personne recommandée mais par qui diantre



