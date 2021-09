A Gao, la MINUSMA forme les soldats de la Garde Nationale sur le Droit International - abamako.com

A Gao, la MINUSMA forme les soldats de la Garde Nationale sur le Droit International Publié le vendredi 24 septembre 2021

La Division des Droits de l’Homme et de la Protection a animé du 19 août au 9 septembre à Gao des séries de formation à l’intention des éléments de la Garde nationale déployés dans la région. Tweet

La Division des Droits de l’Homme et de la Protection a animé du 19 août au 9 septembre à Gao des séries de formation à l’intention des éléments de la Garde nationale déployés dans la région. Ces sessions de formation s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de renforcement des capacités des Forces de Défense et de Sécurité Maliennes mise en place par la Division des Droits de l’Homme de la MINUSMA.



Au cours des séances des 19 et 26 août 2021 ainsi que celles des 2 et 9 septembre dernier, plus de 140 soldats du groupement régional de la Garde Nationale ont été formés sur les notions essentielles des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire avec leur champ d’application. Les chargés des droits de l’homme de la MINUSMA présents à Gao ont expliqué aux soldats les différentes conventions de Genève à travers un cas pratique. En Français, en Songhoy et en Bambara, les soldats ont également été sensibilisés avec des exemples précis en lien avec le contexte malien sur les droits qui leur sont reconnus et les obligations auxquelles ils sont soumis en matière de respect des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions régaliennes de défense et de protection des citoyens Maliens.



Les séances qui viennent d’avoir lieu sont les premières d’une série se dérouleront jusqu’au mois de décembre prochain au profit de l’unité de la Garde Nationale. Sur la base du code de conduite des Forces Armées Maliennes (FAMa) et des instruments juridiques internationaux ratifiés par le Mali, les chargés des droits de l’homme de la MINUSMA vont aborder avec les soldats de la Garde Nationale des exemples concrets de ce qui relève du Droit International des Droits de l’Homme (DIDH), du Droit International Humanitaire (DIH) et du Droit International Pénal (DIP).



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA