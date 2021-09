Gouvernance au Mali: L’imam Thierno Hady s’exprime sur les erreurs commises par les différents présidents du Mali - abamako.com

Gouvernance au Mali: L'imam Thierno Hady s'exprime sur les erreurs commises par les différents présidents du Mali
Publié le vendredi 24 septembre 2021

Thierno Hady Thiam

L’Imam Thierno Hady THIAM donne des réflexions sur les erreurs commises par les présidents du Mali de Modibo KEITA à Assimi GOITA



Selon l’imam THIAM, dans les années 70, il est rentré dans une bibliothèque sur l’avenue de la liberté à Tunis (Tunisie), et il est tombé sur une brochure de 20 à 30 pages qui avait pour titre "les erreurs du Présidents Modibo KEITA". Il a été frappé par ce document, étonné parce que le document était écrit par l’Union soviétique qui était le partenaire privilégié du Mali à l’Independence.



Il cite ici les 4 erreurs du Président Modibo KEITA:

1. Le Modibo KEITA était en avance sur son Peuple et cela a occasionné beaucoup d’incompréhension entre lui et son peuple;



2. Le socialisme agraire que le Président Modibo KEITA avait choisi n’était pas adapté aux réalités sociales et culturelles du Mali.



3. La création des milices populaires qui ont été à l’origine de beaucoup d’exactions, a fait que le peuple détestait sa gouvernance.

4. La dissolution de l’Assemblée Nationale et son remplacement par la CNDR .



Les erreurs du Président Moussa TRAORE

Selon l’imam Thierno Hady THIAM, le Président Moussa TRAORE aussi a commis des erreurs aussi.

1. La première erreur de Moussa TRAORE a été le fait qu’il s’est débarrassé de ses camarades putschistes tels que : Tiecoro BAGAYOGO Kissima Doucara, Karim DEMBELE et autres..

2. Sa deuxième erreur a été son refus de s’ouvrir à la démocratique, au multipartisme, après le 16e sommet des chefs d’État de France et d’Afrique de la Baule. Il a également voulu organiser le congrès de son parti UDPM contre vents et marrés.



Les erreurs du Président Alpha Oumar KONARE :

Selon l’imam THIAM la première erreur du Président Alpha Oumar KONARE a été le fait qu’il a retourné l’ascenseur au Général Amadou Toumani TOURE à la suite d’une élection controversée.



Les erreurs du Président Amadou Toumani TOURE.

Selon l’imam THIAM, la première erreur du Président Amadou Toumani TOURE a été le fait qu’il a ouvert les frontières du Mali aux séparatistes et de les accueillir avec 50 millions de franc CFA. C’est cela qui est à la base des conflits au Mali et principalement l’occupation du Nord du Mali par des groupes armés.



Les erreurs du Président Ibrahim Boubacar KEITA. Selon l’imam THIAM, le Président IBK a commis deux grosses erreurs

1. La première erreur a été le fait qu’il a cherché à protéger ses proches et son entourage à tort ou à raison.

2. La deuxième erreur du Président IBK a été le fait qu’il était loin de son peuple.



Les erreurs du Président de la transition le colonel Assimi GOITA :

1. Pour l’imam THIAM, la première erreur du président de la transition, SE Assimi GOITA a été son choix porté sur un colonel à la retraite paisible et qui était effacé. En plus il était d’une autre génération que celle du Président Assimi GOITA et ses compagnons.



2. Deuxième erreur :

La deuxième erreurs de SE Assimi GOITA a été le fait de remplacer un colonel par un premier ministre anti 26 Mars. Qui est combattu aujourd’hui par beaucoup d’acteurs du 26 Mars 1991.



Thiorno Hady Omar THIAM

Commissaire à la CNDH