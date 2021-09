Sahel : Macky Sall souhaite un renforcement de la Minusma - abamako.com

News Politique Article Politique Sahel : Macky Sall souhaite un renforcement de la Minusma Publié le vendredi 24 septembre 2021 | APA

Le chef de l`État a pris part au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali

Le chef de l’Etat sénégalais veut éviter que « l’Afrique devienne le sanctuaire du terrorisme international ».Le président sénégalais, Macky Sall a appelé vendredi à New York à renforcer le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (Minusma).









Dans un contexte sahélien marqué par des groupes terroristes qui « continuent leurs attaques et pillages meurtriers contre des populations innocentes…nous continuons de plaider pour que la Minusma soit dotée d’un mandat robuste pour lutter efficacement contre les groupes terroristes », a déclaré Macky Sall dans son discours à la 76e Session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies. « A défaut, il est essentiel que les pays membres du G5 Sahel bénéficient d’un appui conséquent dans le combat vital qu’ils mènent contre le terrorisme », a-t-il poursuivi, rappelant que le Sénégal contribue à hauteur de 1350 éléments dans les troupes de la Minusma dont le mandat a été prorogé d’un an en juin dernier. Les quinze membres du Conseil de sécurité de l’ONU avaient adopté à l’unanimité la résolution 2584 qui décidait ainsi de la poursuite de la mission onusienne au Mali « jusqu’au 30 juin 2022, avec un effectif maximal qui reste fixé à 13.289 militaires et 1 920 policiers ». Pays frontalier du Mali encore protégé des attaques djihadistes, le Sénégal reste tout de même « solidaire des pays frères durement éprouvés », a noté Macky Sall. « Où qu’il puisse s’établir, le terrorisme reste une menace globale ; et le système de sécurité collective des Nations Unies doit le combattre. Nous ne devons pas accepter que l’Afrique en devienne le sanctuaire du terrorisme international », a-t-il laissé entendre.



