Distinctions honorifiques – 22 septembre 2021 : A Mme Touré Lobbo Traoré et autres personnalités, fidèles à la patrie, la nation reconnaissante… Publié le samedi 25 septembre 2021

Ex président du Mali, Amadou Toumani Touré

C’est par décret n°2021-0627-PT-RM du 20 septembre 2021 portant attribution des distinctions honorifiques que le président de la Transition, chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta, a procédé à la décoration de plusieurs personnalités aux grades de Grand officier, de Commandeur et d’Officier de l’Ordre national du Mali. Parmi les récipiendaires figurent Mme Touré Lobbo Traoré (épouse de feu le président ATT et présidente de la Fondation pour l’Enfance), Ousmane Sy (ancien ministre), Mme Diakité Fatoumata Ndiaye (ancienne ministre et ambassadrice du Mali à Tunis), élevés à la dignité de Grand officier de l’Ordre national. L’inspecteur général de police Boubacar Baba Diarra (ancien président de la Fédération malienne de football) ; le général de division Yamoussa Camara (ministre, conseiller à la Sécurité nationale), Hamèye Founè Mahalmadane (ancien ministre), Sadou Abdoulaye Yattara (journaliste et ancien président de la Maison de la presse), Mme Sy Kadiatou Sow (ancienne ministre) sont Commandeur de l’Ordre national. Tandis que Youssouf Bathily (président de la Ccim), Yacouba Katilé (président du Conseil économique, social et culturel), Mamoutou Touré (président de la Fémafoot) sont décorés Officier de l’Ordre national. Ces différentes distinctions s’inscrivent dans le cadre des festivités du 22 septembre 2021, célébrée avec faste le mercredi dernier à travers tout le territoire national.





Ils sont au total 85 récipiendaires à être décorés à la dignité de Grand officier de l’Ordre national du Mali, au grade de Commandeur de l’Ordre national du Mali et au grade d’Officier de l’Ordre national du Mali.



Ils sont seulement dix récipiendaires dans la catégorie de Grand officier de l’Ordre national du Mali, parmi lesquels figurent seulement deux femmes exceptionnelles. Il s’agit de Mme Touré Lobbo Traoré, épouse de feu le général Amadou Toumani Touré et présidente de la Fondation pour l’Enfance et l’ancienne ministre Mme Diakité Fatoumata Ndiaye, ci-devant ambassadeur du Mali à Tunis.



La décoration de Mme Touré Lobbo Traoré a été bien accueillie par de nombreux Maliens. Selon eux, elle est amplement méritée. Comme le témoigne notre consœur Doussou Djiré, qui en a profité pour rendre un vibrant hommage à Mme Touré Lobbo Traoré. “Hommage à toi Maa Lobbo, à ta capacité d’aimer, de donner, de partager, d’accorder, de concéder, d’accepter, d’admettre, d’éprouver, d’en baver, d’endurer, de supporter, de tolérer, de porter, d’accoucher, d’allaiter, de te dévouer, te transformer, t’oublier, te sacrifier, de souffrir, de pâtir, de subir, de languir, de guérir et de consentir.



Les mots sont souvent parcimonieux pour décrire certaines personnes. Mme Touré, Lobbo, Maa pour les intimes, en est une. Maa, est une silencieuse, ta douceur et ta simplicité, ta manière d’être, ta gaieté, ton contentement, ton humeur, ton enjouement, ta vitalité, ta vivacité, ta synergie n’a pas d’égale.



Félicitation à toi mère, à l’amour que tu portes dans ton cœur, à la blessure que tu penses sans rancœur et à ta joie de vivre malgré ta douleur. Hommage à ta discrétion et non pas ta résignation, à ta force et ta détermination, à ta confiance, à l’espérance et ta patience. A ta santé que tu sacrifies sans jamais te plaindre, à ta manière de te priver pour assurer, à tes inquiétudes et tes prières, à tes heures de sommeil cédées. A ta beauté, ta générosité, tu donnes en premier, sans rien demander. A ta force, à ton courage de surmonter toute épreuve”, écrira-t-elle sur sa page Facebook.



Cette décoration de Mme Touré Lobbo Traoré vient s’ajouter à un autre geste appréciable des autorités de la Transition à l’endroit de l’ancien président de la République, feu le général Amadou Toumani Touré, décédé le 10 novembre 2020, en Turquie, en baptisant la 43e promotion de l’Ecole militaire interarmes (Emia) en son nom. La cérémonie de sortie de cette promotion s’est déroulée, le 2 juillet dernier, à Koulikoro, sous la présidence du colonel Assimi Goïta, en présence de Mme Touré Lobbo Traoré.



A travers ces gestes, beaucoup de Maliens ne cessent de remercier le président de la Transition pour cette marque de reconnaissance à l’endroit de la famille de feu ATT. Les autres récipiendaires ont pour noms : Boubacar Karamoko Coulibaly (ancien ministre) Ousmane Sy (ancien ministre), Général Ismaël Cissé (ancien ambassadeur), Général Minkoro Kané (président de la commission de Défense du Conseil national de transition), Général de division Seydou Traoré (ancien chef d’Etat-major général des armées), Eglèze Ag Foni (ancien gouverneur de Kidal), Kardjigué Laïco Traoré (journaliste-réalisateur) et Adjudant-chef Dougoufana Koné (sous-officier supérieur à la retraite).



Dans la catégorie de Commandeur de l’Ordre national du Mali, ils sont au total de 25 personnalités, parmi lesquelles le général de division Yamoussa Camara (ministre, conseiller à la Sécurité nationale), Lanséni Balla Kéita (ancien ministre), Hamèye Founè Mahalmadane (ancien ministre), Mme Sy Kadiatou Sow (ancien ministre), Dr. Diallo Déidia Mahamane Kattra (ancien ministre), Pr. Samba Sow (ancien ministre), Général de division Mahamane Touré (ancien chef d’Etat-major général des armées), Inspecteur général de police Anatole Sangaré (ancien secrétaire général du ministère de la Sécurité), Général de brigade Kany Diabaté (ancien secrétaire permanent de LCPAL), Sadou Abdoulaye Yattara (journaliste et ancien président de la Maison de la presse), Allaye Diall (ancien préfet), Tidiani Tambadou (opérateur économique).



Sans oublier l’inspecteur général de police Boubacar Baba Diarra, ancien président de la Fédération malienne de football (Fémafoot), qui a tout donné au football malien pendant son mandat. Il fut d’ailleurs l’un des meilleurs présidents de la Fémafoot. Malgré la crise “imposée” et montée de toutes pièces pour déstabiliser le football malien, Boubacar Baba Diarra a fait de son mieux avec un bilan “très élogieux”. C’est dire que cette distinction est amplement méritée pour services rendus à la nation. Et encore merci Colonel Assimi Goïta. Ils sont au total plus de 70 récipiendaires à être décorés Officier de l’Ordre national du Mali. Il s’agit, entre autres, du colonel-major Daoud Aly Mohammedine (ministre de la Sécurité et de la Protection civile), Andogoly Guindo (ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme), Youba Ba (ministre délégué auprès du ministre du Développement rural, chargé de l’Elevage et de la Pêche), Dr. Hamadoun Touré (ancien ministre), Bintou Founè Samaké (ancien ministre), Yacouba Katilé (président du Conseil économique, social et culturel), Youssouf Bathily (président de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali), Général Moussa Sinko Coulibaly (ancien ministre), Babaly Ba (ancien directeur général de la Banque malienne de solidarité), l’inspecteur général de police Moussa Ag Infahi (ancien directeur général de la police nationale), Général Mady Boubou Kamissoko (ancien directeur général de la gendarmerie), Boubacar Kane (ancien directeur général de la Somagep-SA), Mme Coulibaly Oumou Coulibaly (opératrice économique) et Mamoutou Touré dit Bavieux, président de la Fédération malienne de football depuis le 29 août 2019. Aujourd’hui, il est membre du Conseil de la Fédération internationale de football association (Fifa) et membre du Comité exécutif de la Caf.



L’ambassadeur du Mali à Rome, Aly Coulibaly (ancien directeur général des douanes), le général de division Abdoulaye Coulibaly (commissaire à la Réforme du secteur de la sécurité), Ischrach Sidi Mohamed (ancien gouverneur), Amadou Rouamba (secrétaire général des services du Médiateur de la République), Yacouba Koné (conseiller à la Cour suprême), Mme Nana Sanou (secrétaire général du Réseau des femmes africaines ministres et parlementaires), Nouhoum Togo (ancien chargé de mission au ministère de la Défense et des Anciens combattants) font également partie des récipiendaires comme Officier de l’Ordre national du Mali…



