Publié le samedi 25 septembre 2021 | Studio Tamani

© aBamako.com

Ouverture de la table-ronde sur la mise en place de l`organe unique de gestion des élections

Bamako, le 24 septembre 2021. Le ministre Ibrahim Ikassa Maiga a présidé la cérémonie d`ouverture de la table-ronde sur la mise en place de l`organe unique de gestion des élections au CICB Tweet

Une table ronde sur l’organisation des assises nationales de la refondation ANR et la mise en place de l’organe unique de gestion des élections a débuté ce vendredi matin 24 septembre au centre international des conférences de Bamako. Cette rencontre de trois jours regroupe les partis politiques, la société civile et le gouvernement. À l’issue de la session, un chronogramme et les termes de référence des futures assises nationales seront élaborés.





Les autorités de la transition estiment que ces assises donneront la parole à tous les Maliens et seront la base d’un nouveau Mali, d’où l’importance de leur ténue. «Une opportunité de reparler du Mali, les médecins du Mali avaient déjà prescrit des propositions de réponses aux maux du Mali sauf que cela n’a jamais été administré. Aujourd’hui nous pourrons le faire, en appliquant ces propositions résolument pour bâtir les fondements d’un nouvel État », a indiqué Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l’État, chargé des relations avec les institutions a Le ministre ajoute que “toutes les décisions qui sortiront de ces assises seront exécutoires”.



La classe politique et la société civile sont divisées sur la nécessité de ces assises. Si certains estiment que ces rencontres ne seront pas différentes des précédentes, d’autres pensent qu’il est important de tenir ces assises nationales de la refondation de l’État. « Se focaliser sur le temps aujourd’hui c’est mettre la charrue avant les bœufs », affirme ce participant. Alors que cet autre pense que ces assises ne servent à rien « On a eu le dialogue national et avant cela, la conférence d’entente nationale ça ressemble à des répétitions », dit-il



« chacun doit se donner la main pour qu’on aille à ces deux axes prioritaires la tenue des assises et également l’organe unique de Gestion », martèle cet autre participant.

Six cents personnes issues des forces vives de la nation participent à cette table ronde. Elle prendra fin ce dimanche 26 septembre. Les résultats des travaux feront l’objet d’un communiqué, selon les organisateurs.



Source: studiotamani