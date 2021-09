Le ministère russe des affaires étrangères annonce que le mali a demandé l’aide d’une société militaire russe privée pour lutter contre le terrorisme - abamako.com

Le ministère russe des affaires étrangères annonce que le mali a demandé l'aide d'une société militaire russe privée pour lutter contre le terrorisme Publié le samedi 25 septembre 2021 | Zonebourse.com

© Autre presse par DR

Les ministres malien et russe des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop et Sergueï Lavrov à Moscou

Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a rencontré mardi 9 septembre son homologue russe Sergueï Lavrov

Les autorités maliennes ont sollicité l'aide de la société de sécurité privée russe Wagner pour les aider à lutter contre le terrorisme, a annoncé samedi le ministre russe des Affaires étrangères, cité par l'agence Interfax.



Sergueï Lavrov a précisé que le gouvernement russe, qui nie tout lien avec Wagner, n'était pas impliqué dans cet accord, selon l'agence Ria.



Cette annonce intervient alors que la ministre française des Armées, Florence Parly, s'est rendue il y a une semaine à Bamako pour tenter de dissuader la junte malienne de faire appel à des mercenaires russes, prévenant qu'un tel arrangement serait "incompatible" avec le maintien de la présence militaire française au Mali.



Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a répété ce message jeudi lors d'un entretien avec Sergueï Lavrov à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.



"Sur le Mali, le ministre a alerté son homologue russe sur les conséquences graves d'une implication du groupe Wagner dans ce pays", a fait savoir le Quai d'Orsay dans un communiqué.



Contacté samedi par Reuters, le ministère des Armées n'a pas souhaité faire de commentaire.



Reuters avait révélé il y a deux semaines que les autorités de Bamako étaient proches de conclure un accord avec Wagner, portant sur l'envoi d'environ un millier de mercenaires pour former les militaires maliens. (Polina Devitt, avec Tangi Salaün et John Irish à Paris)