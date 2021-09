Le ministre des armées françaises, Florence Parly lors de sa visite au Mali : “La France ne quittera pas le Mali et reste déterminée dans la lutte contre le terrorisme” - abamako.com

Publié le samedi 25 septembre 2021

La ministre Florence Parly reçue en audience à Koulouba

Lors de sa visite dans notre pays, la ministre des Armées françaises, Florence Parly, a été reçu le lundi 20 septembre 2021 par son homologue malien de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara. Les échanges ont porté essentiellement sur le schéma à adopter après le retrait programmé de la Force Barkhane. Aussi, elle a saisi l'occasion pour réaffirmer le soutien indéfectible de son pays dans la lutte contre le terrorisme au Mali et au Sahel.





A sa sortie d'audience, la ministre des Armées françaises, Florence Parly, a déclaré que sa visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre le Mali et la France. « Depuis huit ans, la France, à la demande des autorités maliennes, a fait le choix d'accompagner le Mali dans la lutte contre les groupes armés terroristes. La France a fait le choix de souffrir et de fédérer ses partenaires autour d'une vision commune avec et pour le Mali » , at-elle déclaré.



Et d'ajouter que la France a besoin de se rassurer qu'il y a une volonté au Mali d'appuyer sur la Cédéao pour faire aboutir le processus de transition politique. En outre, elle précisera que le retour vers la démocratie, la bonne gouvernance et la justice sont à même de créer les ressorts qui permettront au Mali d'affronter les défis du terrorisme.



A la croire, la France est fière et reste déterminée à travailler avec les Maliens pour continuer cette lutte qui unit. « Nous venons de le démontrer dans la zone dite des trois frontières après avoir neutralisé Abu Walid Al-Saharaoui et une grande partie de son état-major », s'est-elle réjouissante.



Par ailleurs, le ministre des Armées de la France dira qu'il est temps de faire évoluer le dispositif en densifiant la coopération pour aider à la restructuration des FAMa. Et de soutenir qu'il est impératif aujourd'hui de réassurer les FAMa du soutien aérien de la France et de ses partenaires.A ses dires, la coalition internationale ne cessera jamais d'agir sur l'ensemble des segments dans le champ économique, la gouvernance et le développement pour aider le Mali. « Nous ne quittons pas le Mali. Cette réarticulation de notre dispositif, nous la définirons organisée et méthodique » , a conclu le ministre des Armées françaises, Florence Parly.



Boubacar PAÏTAO



Source : Aujourd'hui-Mali