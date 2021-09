Match de football opposant le MMEE et les services rattachés : Pour renforcer la cohésion dans la collaboration - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Match de football opposant le MMEE et les services rattachés : Pour renforcer la cohésion dans la collaboration Publié le samedi 25 septembre 2021 | malizine

© aBamako.com par AS

Le nouveau gouvernement tient son premier conseil de cabinet à la primature

Bamako, le 6 Octobre 2020. Le nouveau gouvernement de la transition a tenu son premier conseil de cabinet à la primature Photo: Ministre des Mines, de l’Energie et l’eau, M. Lamine Seydou Traoré Tweet

Dans le but de satisfaire la population à travers ses services, le département des mines, de l’énergie et de l’eau a organisé un match de football qui opposait le personnel du ministère (MMEE) et celui des services rattachés notamment l’EDM SA, la Somapep, intitulé Mouvement patriotique pour l’Emergence (MPE). C’était le vendredi soir à l’ACI 2000 sur le terrain de football près du 14ème arrondissement. L’objectif était de renforcer la cohésion entre les personnels relevant du même département dans le but de satisfaire la population. Au finish, c’est le ministère qui a gagné tout court même si le personnel du département a remporté par le score de 7 buts à 4 avec un doublé du ministre.



Le match s’est déroulé dans une atmosphère bon enfant étant donné que le ministre lui-même a mouillé le maillot. C’est dans un climat fraternel et convivial avec beaucoup d’humour que ce match s’est déroulé. Certains étaient méconnaissables par leurs collègues, d’autres étaient plus brillants sur le terrain qu’ils ne pouvaient passer inaperçus.



Un match pour la paix et le vivre ensemble qui a vu l’équipe du ministère des mines, de l’énergie et de l’eau (MMEE) remporter sur le score sans appel de 7 buts à 4 dont un doublé du Ministre, qui l’avait pourtant promis. Une victoire au grand bonheur des supporters du MMEE.



La fête a été tout simplement belle par le cachet donné par la grande mobilisation des supporters des deux équipes.



Et comme l’a dit le Premier responsable du Département : « L’initiative mérite d’être pérennisée ». Le moins que l’on puisse dire est que l’exercice de sortie de la sédentarisation a tout simplement été un coup de maître. Et pour paraphraser la conseillère technique Binta : « On a gagné ! C’était l’essentiel. »



Moussa Diallo