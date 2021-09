Mali: possible report des élections, l’important c’est leur crédibilité (Premier ministre) - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali: possible report des élections, l’important c’est leur crédibilité (Premier ministre) Publié le dimanche 26 septembre 2021 | AFP

© aBamako.com par AS

Lancement du Livre de Dr Choguel Maiga

Dr Choguel Maiga a procédé au lancement de son livre le Jeudi 28 Juin 2018 à la Maison de la Presse. Tweet







Les élections présidentielle et législatives prévues au Mali début 2022 pourraient être reportées de quelques semaines ou mois, a affirmé dimanche à l'AFP le Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga, en soulignant l'importance de leur crédibilité.



"Est-ce que cela se tiendra le 27 février (comme prévu initialement), ou (cela pourrait être repoussé) de deux semaines, de deux mois, de quelques mois, nous le dirons" à l'issue des Assises nationales qui se tiendront d'ici fin octobre, a-t-il dit. "L'essentiel pour nous c'est moins de tenir le 27 février que de tenir des élections qui ne seront pas contestées", a souligné le Premier ministre. Le calendrier électoral prévoyant une présidentielle et des législatives au Mali fin février, début mars, "a été fixé à partir des exigences de la Cédéao (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) sans se poser les questions de quelles sont les étapes pratiques qu'il faut franchir pour y arriver", a expliqué Choguel Kokalla Maïga. "Nous avons décidé (...) de réunir les forces vives pendant des Assises nationales de la Refondation qui se tiendront d'ici fin octobre". "A l'issue, nous sortirons avec un agenda plus détaillé", a-t-il ajouté lors de son entretien avec l'AFP. "Il vaut mieux organiser des élections apaisées, reconnues par tous, plutôt que d'organiser des élections avec des contestations", a insisté le Premier ministre. "Nous avons décidé d'être pragmatiques, d'être réalistes, c'est très important d'être réalistes en politique, d'être chevillés à l'opinion publique nationale qui est aujourd'hui en faveur d'élections crédibles et apaisées", a fait valoir le responsable civil malien, qui a pris ses fonctions en juin au terme d'un deuxième coup d'Etat militaire survenu au Mali en moins d'un an.