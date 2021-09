Mali: le Premier ministre Choguel Maïga envisage un report des élections prévues en février 2022 - abamako.com

Mali: le Premier ministre Choguel Maïga envisage un report des élections prévues en février 2022
Publié le dimanche 26 septembre 2021 | RFI

© aBamako.com par AS

Lancement du Livre de Dr Choguel Maiga

Dr Choguel Maiga a procédé au lancement de son livre le Jeudi 28 Juin 2018 à la Maison de la Presse.

Le Premier ministre malien du gouvernement de transition Choguel Maïga est à New York pour l’Assemblée générale de l’ONU. Dans un entretien à RFI et France 24, il est revenu sur le calendrier électoral, en expliquant qu’il faudrait certainement faire preuve de réalisme et envisager que les élections soient retardées.