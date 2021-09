Djiguiba KEITA, secrétaire général du PARENA au congrès du PDES: «Cette Transition, au lieu de s’atteler à la sécurisation du pays et la préparation des élections, est allée dans tous les sens…» - abamako.com

Djiguiba KEITA, secrétaire général du PARENA au congrès du PDES: «Cette Transition, au lieu de s'atteler à la sécurisation du pays et la préparation des élections, est allée dans tous les sens…» Publié le lundi 27 septembre 2021 | Le Républicain

Le secrétaire général du Parti Pour la Renaissance Nationale (PARENA), Djiguiba KEITA, ancien ministre, a pris la parole, le samedi 25 septembre 2021, lors du 3ème congrès ordinaire du PDES (Parti pour le développement économique et social) pour mettre l’accent sur les relations amicales entre les deux partis politiques. Par ailleurs, il a dénoncé la manière dont la transition est gérée par les autorités. « Cette Transition, au lieu de s’atteler à ses deux grandes missions à savoir la sécurisation-stabilisation du pays et la préparation-organisation des élections, est allée dans tous les sens… », a souligné le secrétaire général du PARENA, Djiguiba Keïta alias PPR (Prêt Pour la Révolution).

«Une forte délégation du Parena conduite par le Premier Vice-Président, Me Amidou Diabaté, est présente dans cette salle. Elle représente le Président du Parti M. Tiébilé Dramé (en voyage comme un bon Maraka, mais toujours pour la bonne cause, jamais contre le Mali, ni sous IBK, ni sous les putschistes!). Cette délégation représente donc et le Président et l’ensemble du Parena. Je ne peux pas ne pas dire un mot sur le signe où est placé le Congrès : Hommage au Général Amadou Toumani Touré dit ATT, le Bâtisseur. Pour parler de ce Digne Fils du pays, de ce soldat de la Démocratie, les deux jours du congrès ne suffisent pas, a fortiori cette matinée. Je ne peux donc dire qu’un mot. ATT, c’est la foi en le Mali, l’ambition de faire émerger la Nation malienne parmi les nations qui comptent», c’est par ces mots que le secrétaire général du PARENA, Djiguiba Keïta, a commencé son allocution lors du 3ème congrès du PDES. Avant de mettre l’accent sur les relations amicales entre le PDES et le PARENA. Selon lui, le congrès du PDES se tient à 05 mois de la fin annoncée de la Transition, sans aucun signe encourageant allant dans ce sens. « Cette Transition, au lieu de s’atteler à ses deux grandes missions à savoir la sécurisation-stabilisation du pays et la préparation-organisation des élections, est allée dans tous les sens, or, c’est connu : qui trop embrasse, mal étreint ! Ainsi, avons-nous été témoins des querelles internes, des crocs en jambes des différents ministères, des sambè sambè incessants du Premier ministre, le tout aboutissant à la ruse pour s’accrocher à un pouvoir conquis dans et par la rue », a déclaré PPR. Malgré des propositions pertinentes portant création de structures adéquates pour organiser les législatives et la présidentielle, avec un chronogramme rigoureux, dit-il, le pouvoir de Transition n’a voulu rien entendre. « Il a persisté dans un schéma dépassé de réformes institutionnelles et de tenue d’Assises Nationales d’une hypothétique Refondation sans contenu réel, mais à objectif clairement étalé au grand jour désormais : faire décider par ces Assises la prolongation de la Transition. Cette ruse s’ajoute aux marches de soutien à la prolongation de la Transition instrumentalisées et financées par des forces obscures. Ainsi va le Mali de la Transition des villages sous embargo…», a déclaré Djiguiba Keïta. Au moment où s’ouvrent les travaux de ce congrès d’hommage au Président ATT, il a fait savoir que le PARENA, toujours aux côtés des patriotes comme ceux qui animent le PDES, est un constant partisan d’une Transition inclusive, consensuelle et apaisée.

A .Sogodogo