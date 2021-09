Fatoumata KOITA, Présidente du Mouvement Mali Propre: «L’entreprenariat dans le domaine des énergies renouvelables doit être fortement encouragé » - abamako.com

Le Mouvement Mali Propre a organisé, le samedi 25 septembre 2021, au Musée national (Bamako), la 2ème édition de l'événement appelé le « brunch vert ». Au cours de cet événement, une conférence débat a été animée par Dr. Ibrahim Togola, ancien responsable de Mali-Folkecenter Nyetaa, entrepreneur, spécialiste en énergie renouvelable sur le thème : « Les énergies renouvelables : création d’entreprises et les opportunités d’emplois pour les jeunes au Mali-approche Nyetaa ». Dans son discours, la Présidente du Mouvement Mali Propre, Fatoumata KOITA, a fait savoir que l’entreprenariat dans le domaine des énergies renouvelables doit être fortement encouragé au Mali.



Cet événement était parrainé par l’ancien Premier ministre, Moussa Mara. La marraine s’appelle Mme Sissoko Fadima Touré, Présidente Directrice générale du groupe DANA, Présidente de l’Association ville lumière, initiatrice de Bamako ville lumière. Outre le parrain et la marraine, on notait la présence des anciens ministres comme Mohamed Salia Touré, Mme Keïta Aïda M’Bo et de plusieurs autres personnalités. « En effet, au-delà des politiques publiques, il s'agit d'impulser des dynamiques dans le secteur privé, tendant à promouvoir une économie verte. C'est en ce sens que l'entreprenariat dans le domaine des énergies renouvelables doit être fortement encouragé », a déclaré la Présidente du Mouvement Mali Propre, Fatoumata KOITA, avant d’affirmer son engagement pour la promotion de l'environnement et du développement durable. Par ailleurs, elle a mis l’accent sur l'organisation, du 19 au 20 novembre prochain, au mémorial Modibo Keita de Bamako, d’une activité dénommée : « le rendez-vous de l'environnement ». Au centre des débats, ajoute-elle, les participants échangeront et partageront leurs expériences, ainsi que sur les alternatives qui s'offrent aux populations. « Le cadre sera notamment une opportunité pour les industriels et autre grands groupes de partager leurs efforts en phase avec leur responsabilité sociétale des entreprises, mais aussi leur participation dans la lutte contre la dégradation de l'environnement. Aussi à l'issue de l'événement, sera mis en place par notre mouvement, « un fond vert » par lequel les acteurs et bailleurs de fonds seront invités à mobiliser des ressources, qui serviront à financer des projets écologiques de jeunes ambitieux et à forte valeur économique », a-t-elle conclu.

Quant à la Marraine de l’événement, Mme Sissoko Fadima Touré, Présidente Directrice général du groupe DANA, Présidente de l’Association ville lumière, initiatrice de Bamako ville lumière, elle s’est réjouie d’être la marraine. Avant de souhaiter un changement de mentalité et de comportement pour la protection de l’environnement au Mali. En outre, elle a souhaité l’amélioration du cadre de vie des populations à travers l’accès à l’eau, à l’électricité.

Le Parrain de l’événement, Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali a félicité la Présidente du Mouvement Mali Propre, Fatoumata KOITA pour cette initiative. Avant de l’encourager à persévérer dans ce sens. Selon lui, c’est une jeune dame qui œuvre pour le développement du Mali. Aux dires de Moussa Mara, les questions environnementales s’imposent. Tous les autres intervenants comme les anciens ministres, Mohamed Salia Touré, Mme Keïta Aïda M’Bo abondent également dans le même sens.

Selon le conférencier, Dr. Ibrahim Togola, entrepreneur, spécialiste en énergie renouvelable, on ne peut pas parler de l’économie sans l’énergie. Avant d’ajouter que la question d’emploi des jeunes est un problème d’orientation. A ses dires, il y a peu d’électriciens et de plombiers qui chôment aujourd’hui au Mali, comparativement aux juristes ou aux sociologues. Enfin, il a souhaité la disponibilité de l’énergie pour le développement au Mali.

Au cours de la cérémonie, une dizaine de personnes a été désignée en qualité de membre d'honneur du Mouvement Mali Propre par la présidente dudit Mouvement, Fatoumata Koïta. Ces personnes ont reçu l’écharpe du Mouvement Mali Propre.

