La plateforme des groupements de partis politiques et associations patriotiques pour la refondation d’un Mali debout et uni a tenu le jeudi 23 septembre dernier, une conférence de presse à la Maison de la Presse. L’objectif était tout d’abord d’informer les journalistes de la mise en place d’une nouvelle plateforme. Elle a annoncé son soutien indéfectible à la prolongation de la transition, la tenue des Assises nationales et la mise en place l’OUGE.



Une nouvelle plateforme de soutien à la prolongation de la Transition, la tenue des Assises Nationales de la refondation (ANR) et la mise en place d’Organe unique de gestion des élections a vu le jour. La plateforme des groupements de partis politiques et associations patriotiques pour la refondation d’un Mali debout et uni est composée d’une 78 partis politiques et une centaine d’associations.



« Nous avons estimé que nous ne sommes pas d’accord avec tout le temps des renversements des régimes qui nous conduit à des transitions. Mais, si la transition est là il faut l’accompagner de manière à l’amener à mettre en place des autorités légitimement élues. Car s’il y a eu coup d’État, c’est parce que les autorités qui étaient là ont été contestées », a indiqué le président de la Plateforme, Dr. Abdoulaye Sy.



Par ailleurs, le président Sy a annoncé que la mission première de la plateforme, c’est de défendre tout d’abord la prolongation de la transition ensuite la tenue des Assises nationales de la refondation enfin la mise en place d’un organe de gestion des élections. En outre, Abdoulaye Sy a lancé un appel à tous les Maliens, dit-il, « nous avons invité également tous les Maliens à se retrouver ensemble et à se regarder dans les yeux dans les yeux de manière à penser plus au Mali qu’à eux-mêmes. Et nous pensions qu’uni et en discutant avec les autres nous sommes certains d’arriver à des bons résultats », a-t-il entendre.



Pour Mamadou Traoré, membre de la plateforme, « nous nous sommes retrouvés aujourd’hui pour défendre la République. Car nous avons des maux mines notre République, notamment la sécurité. Le Mali besoin aujourd’hui de la stabilité et de la paix pour que nous puissions enfin trouver un chemin pour le développement ».



S’adressant aux partenaires internationaux, Mamadou Traoré a estimé que « nous allons parler à nos partenaires, nous ne dénigrons pas. Nous avons besoin seulement qu’ils écoutent le peuple Malien pour trouver définitivement des solutions aux maux mines notre pays ».



Ibrahim Djitteye



