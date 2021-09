Le Parena au congrès du PDES : « La transition est allée dans tous les sens… » - abamako.com

Le Parena au congrès du PDES : « La transition est allée dans tous les sens… » Publié le lundi 27 septembre 2021 | Le Pays

© aBamako.com par Momo

Rentrée politique du PARENA

Bamako, le 20 février 2016 le PARENA a tenu sa rentrée politique 2016 au Palais de la culture Tweet

Le représentant du parti du bélier blanc a dénoncé, au congrès du PDES, la volonté des autorités actuelles à prolonger le délai de la transition en cours. Il accuse le chef du gouvernement de jouer à la ruse pour atteindre cet objectif.



Pour ce parti, à 5 mois de la fin annoncée de la Transition, il n’y a aucun signe encourageant allant dans ce sens du respect de la durée. Ce parti d’opposition tacle d’ailleurs le premier ministre Choguel Kokalla Maïga. « Cette Transition, au lieu de s’atteler à ses deux grandes missions à savoir la sécurisation-stabilisation du pays et la préparation-organisation des élections, est allée dans tous les sens, or, c’est connu : qui trop embrasse, mal étreint ! Ainsi, avons-nous été témoins des querelles internes, des crocs en jambes des différents ministères, des sambè sambè incessants du Premier ministre, le tout aboutissant à la ruse pour s’accrocher à un pouvoir conquis dans et par la rue », a déclaré Djiguiba Keïta dans son discours. Certainement mécontentant de la démarche du gouvernement en place, le Parena accuse la transition en place de ne vouloir rien entendre sur « des propositions pertinentes portant création de structures adéquates pour organiser les législatives et la présidentielle, avec un chronogramme rigoureux ». Le parti dont le président était devenu un membre du gouvernement d’IBK après avoir passé six bonnes années à l’opposition, reproche au premier ministre Choguel Kokalla Maïga de jouer à la ruse. « Il a persisté dans un schéma dépassé de réformes institutionnelles et de tenue d’Assises Nationales d’une hypothétique Refondation sans contenu réel, mais à objectif clairement étalé au grand jour désormais : faire décider par ces Assises la prolongation de la Transition », a déclaré PPR ajoutant que « Cette ruse s’ajoute aux marches de soutien à la prolongation de la Transition instrumentalisées et financées par des forces obscures. Ainsi va le Mali de la Transition des villages sous embargo… ».



Par ailleurs, le parti se dit être un constant partisan d’une Transition inclusive, consensuelle et apaisée.



B. Guindo



Source : LE PAYS