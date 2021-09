Administration publique: 6 milliards de nos francs pour le carburant - abamako.com

Dès lors, on comprend la prolifération des stations d’essence à Bamako. Où va l’argent public et à quoi il sert ? Pourquoi dépenser 6 milliards de F CFA de carburant pour l’administration publique. Pourquoi donner comme fonds de souveraineté 150 millions au président de la République par mois; 75 millions au Premier ministre, 30 millions de F CFA par mois au président de l’Assemblée nationale, le chef de file de l’opposition 500 millions par an pour le fonctionnement de son bureau, ces faits nous donnent une idée du gaspillage des deniers publics par la crème du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif au détriment du peuple malien qui vit dans la misère matérielle totale.