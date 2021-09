Dr Fomba, chargé de communication du CNT ? - abamako.com

© aBamako.com par MS

Conférence de presse du Mouvement démocratique et populaire

Bamako; le 3 juin 2020 le Mouvement démocratique et populaire a tenu une conférence de presse pour présenter un mémorandum de sortie de crise Tweet



Docteur Aboubacar Sidicki Fomba, président d’un des plus petits partis politiques de la place (ADEPM) ne cesse de nous tympaniser sur les ondes depuis sa nomination au Conseil national de transition (CNT).Tout n’est pas pourtant rose dans le Mali d’aujourd’hui. Rien n’est fait pour le moment. Soyons réalistes et véridiques. Quand bien même le CNT est une case illégitime composée de gens de moralité douteuse, de gens qui trainent des casseroles. Quel sera le sort réservé à un membre du Conseil national de transition (CNT) interpellé au Pôle économique et financier de Bamako ? On comprend alors la course effrénée du docteur Fomba vers les médias avec son ADEPM, défaut d’être député plein, il a pu être demi-député. Ainsi va le Mali des crieurs nationaux.