Semaine malienne des énergies renouvelables : la 2ème édition couplée au salon de l'énergie et du développement se tiendra à Abidjan Publié le lundi 27 septembre 2021

© aBamako.com par DR

Semaine malienne des énergies renouvelables : la 2ème édition couplée au salon de l'énergie et du développement se tiendra à Abidjan

La capitale Ivoirienne abritera la deuxième édition de la semaine malienne des énergies renouvelables (SemR) couplée au Salon de l’Energie et du Développement durable (SEDD) qui se tiendra du 15 au 16 octobre prochain.



La déclaration a été faite samedi 25 septembre 2021 par le directeur général de l’Agence des énergies renouvelables du Mali (AER-Mali), Dr Souleymane Berthé, au cours d’une de presse à l’ex CRES de Badalabougou en prélude à ce grand rendez-vous. C’était en présence de ses proches collaborateurs. Pour cette deuxième édition, le thème retenu est « L’innovation au service de l’énergie pour améliorer les conditions de vie des populations ».



En campant le décor de cette session d’information, le directeur général de l’Agence des énergies renouvelables du Mali, a rappelé qu’en 2020 compte tenu de la situation sanitaire, l’événement a été reporté en 2021. Expliquant les raisons de la délocalisation de la « SemR II », le patron de l’AER-Mali a expliqué que, c’est pour ne pas perdre le financement avec les partenaires, qui ont proposé cette option afin perpétuer l’activité. Selon Dr Souleymane Berthé , cet évènement permettra de mieux dynamiser le sous-secteur des énergies renouvelables dans notre pays , à travers la promotion des opportunités d’affaires pour le secteur privé national et étranger, la durabilité des initiatives et spécificités locales dans les politiques sectorielles. Pour docteur Berthé , la participation de notre pays à ce salon permettra de mieux informer les populations, les administrateurs sectoriels et les partenaires au développement intervenant dans les domaines relatifs aux énergies renouvelables et de comprendre les opportunités d’affaires pour le secteur privé national et étranger, pouvant contribuer à la croissance économique durable du Mali à travers la réduction de la pauvreté, la création d’emplois et la génération de revenus.



« Ce Salon à Abidjan permettra au Mali de confirmer son rôle de pionnier dans le domaine des énergies renouvelables à l’AER-Mali d’avoir un rayonnement en dehors des frontières du Mali et aussi atteindre les objectifs de sa nouvelle ambition d’être un centre régional et de référence dans l’espace de l’UEMOA .



Comme en témoigne la dernière formation des formateurs de l’espace UEMOA, qui s’est déroulé en mois juin dernier à l’AER-Mali et l’installation du laboratoire d’efficacité énergétiques à vocation régionale » a assuré conférencier. Selon le patron de l’AER-Mali, aux termes de cette rencontre de deux jours, il est prévu un concours d’innovation dans les applications des énergies renouvelables entre les startups de l’espace l’UEMOA. A cette compétition, quatre startups maliennes participeront. Outre les activités de plaidoyer et de communication appropriées, des rencontres B2B et des diners de Gala. A ce grand rendez-vous, il est attendu des décideurs, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs non étatiques.



A. N.