News Société Article Société Pour services rendu à la nation : Dr. Nango Dembélé devient Commandeur de l’Ordre du Mérite agricole Publié le lundi 27 septembre 2021 | le Temoin

Le Président Directeur général de la CMDT, Dr. Nango Dembélé, a franchi un nouveau dans la cour des grands. Chevalier de l’ordre national lors de passage à la tête du commissariat à la sécurité alimentaire, il est nommé Officier de l’ordre national du mérite pour avoir hissé la production cotonnière à 727 000 tonnes de coton graine en tant que ministre de l’Agriculture. Nommé à la tête de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles Dr Nango Dembélé vient d’être promu, le 22 septembre 2021, à la dignité de Commandeur de l’Ordre du mérite agricole, la plus haute distinction dans ce domaine, pour récompenser les services rendus à ce secteur vital. Il s’agit sans doute du travail qu’il abattu depuis sa nomination à la tête d’une holding dont il avait hérité avec une crise sans précédent – notamment le boycott de la campagne cotonnière et son corollaire de baisse drastique de la production. Mais, en plus de remettre les paysans sur le chemin des champs, les prévisions de son administration annoncent une production record qui avoisinerait les 900 000 tonnes de coton-graine. Et aujourd’hui, si les autorités de la transition peuvent se réjouir d’un secteur, c’est bel et bien celui de l’agriculture, particulièrement la culture du coton. C’est du moins ce qu’a tenté d’expliquer le chef de l’Etat lors de son adresse à la nation, à la faveur du 61è anniversaire de l’indépendance de notre pays. « Cette fête me donne l’opportunité de saluer les avancées dans le domaine agricole, notamment dans le coton », s’est réjoui le Colonel Assimi Goita.

Vivement donc la cérémonie officielle de décorations du PDG Nango Dembelé.











Amidou Keita