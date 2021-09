Le double poste et le double cabinet de Goita - abamako.com

Le double poste et le double cabinet de Goita Publié le lundi 27 septembre 2021 | le Temoin

Cérémonie de remise officielle des clés de 12 566 des logements sociaux

Bamako, le 20 septembre 2021 le président de la transition Son Excellence Le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l`Etat a procédé à la remise des clés des logements sociaux de Bamako (1ère et 2ème tranches ) à N`Tabacoro. Tweet

Personne ne parle plus du poste de vice-président de la Transition, depuis que son l’ancien détenteur a conquis la fonction suprême de président. Il s’agit pourtant d’une fonction quasiment hissée, dans l’esprit de la charte de Transition, au rang d’organe subsidiaire au regard de l’importance des secteurs qui s’y rattachent : la défense et la sécurité. Ainsi donc, prendre les rênes de la présidence sans pourvoir à la vacance de son ancien poste s’assimile à un cumul de prérogatives. Et pour cause, la souveraineté du chef suprême des Armées sur les deux secteurs, naguère nuancée du temps de Bah N’Daou, revient dans toute sa plénitude au colonel Assimi Goita. Lequel n’a vraisemblablement pas pris le soin de dissoudre son ancien cabinet. C’est du moins ce qu’il ressort de la distribution massive de distinctions et nominations aux différents ordres car les listes comportent les noms de nombreux collaborateurs du colonel es qualité vice-président de la Transition.



Quid du fonds de la présidence ?



Depuis qu’il a annoncé – à coups de battages médiatiques – le renoncement à deux-tiers de ses émoluments au profit de la réalisation d’équipements collectifs, le président de la Tradition n’a de cesse d’engranger de la sympathie dans l’opinion. Et pour mieux l’entretenir, une équipe de collaborateurs est à pied d’œuvre pour sillonner le pays, dans le cadre de l’inauguration de nombreuses réalisations associées au nom d’Assimi Goita – ou du moins à l’image de celui qui est de plus en plus annoncé comme candidat putatif à la présidentielle. Or, force est de reconnaître que cette aura repose plus sur de la mystification que sur une quelconque originalité. Vérification faite, en effet, il nous revient que les ressources dont proviennent les multiples réalisations attribuées au président de la Transition n’ont d’autre vocation que de servir au genre d’initiatives et actions sociales. Il ne s’agit donc ni d’une aumône, ni d’une singularité caritative car tout usage contraire reviendrait tout simplement à verser dans le détournement. Du reste, la plupart des grandes réalisations locales souverainement financées par Koulouba, du temps d’ATT, proviennent du même fonds.