Première édition du Forum des Humanités Africaines : La commission d’organisation a annoncé les couleurs de ce grand rendez-vous panafricain.

Conférence de presse de présentation du Forum des Humanités Africaines

Bamako, le 27 septembre 2021. En prélude à l`ouverture de la 1ère édition du Forum des Humanités Africaines (FHA), la Commission d`organisation de ce grand rendez-vous panafricain qui se tiendra du 28 au 30 septembre 2021 à Bamako, a animé une conférence de presse au cours de laquelle elle a décliné les contours de la rencontre.

En prélude à la toute première édition du Forum des Humanités Africaines (FHA) que Bamako a l’honneur d’abriter du 28 au 30 septembre 2021, la commission d’organisation de ce grand rendez-vous panafricain, a procédé à la levée de rideaux. À la faveur d’une conférence animée le lundi 27 septembre 2021 à l’hôtel de l’Amitié, le président de cette commission et non moins chef de cabinet du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Abdoulaye Magassouba, a passé au peigne fin les contours de la rencontre. Pour la circonstance, il avait à ses côtés, Mme Maréma Touré Thiam le chef section des humanités du bureau régional multisectoriel pour l’Afrique de l’Ouest (Sahel). et l’ancien ministre Adama Samassékou avec son statut de président de la Conférence Mondiale des Humanités.



De l’exposé du président de la commission d’organisation, il ressort que le forum sera organisé par le gouvernement du Mali sous l’égide du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, en partenariat avec l’UNESCO à travers son bureau régional multisectoriel pour l’Afrique de l’Ouest (Sahel). L’objectif général du FHA est, selon M. Abdoulaye Magassouba, de refonder les humanités en Afrique, dans la Diaspora et partout dans le monde, dans la perspective de développer et de promouvoir les humanités africaines. Bamako sera ainsi pour trois jours la capitale des humanités africaines avec près de 70 participants composés d’éminents chercheurs et universitaires venant des cinq régions d’Afrique, de sa diaspora en Europe et dans les Amériques, ainsi que des partenaires comme l’UNESCO, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA), l’Académie Africaine des Langues (ACALAN), le Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines (CISPH), l’Observatoire des politiques culturelles en Afrique (OCPA) et Trust Africa prendront part, en mode virtuel ou présentiel, à ce FHA fondateur.



« L’organisation de cette première édition au Mali témoigne de la constance dédicace des autorités maliennes à la promotion des humanités africaines. » a laissé entendre M. Magassouba qui justifie son affirmation par le fait que l’institutionnalisation d’un Forum des Humanités Africaines tous les deux ans et la création d’un Conseil Panafricain des Humanités aient été les principales recommandations de la Conférence Africaine des Humanités (CAH) tenue à Bamako en 2017, en prélude à la Conférence Mondiale des Humanités (CMH), co-organisée par l’UNESCO et le CIPSH à Liège (Belgique) la même année.



Initialement prévue en 2020 et reportée du fait de la crise sanitaire liée à la covid-19, cette première édition du FHA, appelée aussi FHA Fondateur, et dont le thème général est « Langues et cultures africaines - socles des humanités africaines », s’organise autour de plusieurs problématiques identifiées par le Comité scientifique mis en place dont, en particulier, les questions de langue, cultures, histoire et savoirs endogènes ainsi que celles de la jeunesse et des femmes.



Durant trois jours, ces éminents universitaires et chercheurs vont se pencher sur ces questions afin de contribuer à la construction de « l’Afrique que nous voulons » ; une Afrique véritablement intégrée, dont les humanités seront le socle de la prospérité et de l’unité, et l’humanitude, le moteur des interactions avec le monde globalisé. Toujours selon la présentation faite du forum par le président de la commission d’organisation, son objectif recherché est de susciter des convergences fécondantes autour des langues et des cultures africaines par la constitution de plates-formes multi-acteurs de référence, en prenant en compte les enjeux et défis liés au développement de l’intelligence artificielle.



ANDROUICHA









L’ancien ministre Adama Samassékou présente, en sa qualité de président de la Conférence mondiale des Humanités, la 1ère édition du Forum des Humanités Africaines.

