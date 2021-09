Dossier avion présidentiel et équipements militaires : Me Tapo n’est plus avocat de SBM - abamako.com

Dossier avion présidentiel et équipements militaires : Me Tapo n'est plus avocat de SBM Publié le mardi 28 septembre 2021 | Le Pays

La nouvelle, la rédaction du quotidien Le Pays vient de l’apprendre. Me Kassoum Tapo n’est plus l’avocat de l’ancien premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga dans le dossier d’acquisition de l’avion présidentiel et d’équipements militaires. En effet, après la convocation de Soumeylou Boubeye Maïga, ministre de la Défense et des Anciens Combattants au moment des faits, c’est Me Kassoump Tapo qui a été constitué comme son avocat. Ils étaient même ensemble à la Cour suprême quand le mandat de dépôt a été décerné contre Soumeylou B. Maïga. Tapo avait même dénoncé ce qu’il avait qualifié de « violation de la procédure ».



Aux dernières nouvelles, il n’est plus avocat de SBM. Les raisons : nous les ignorons pourtant l’instant.



B. Guindo



