Cercle de Bankass : l’attaque de Dimbal fait 2 morts - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Cercle de Bankass : l’attaque de Dimbal fait 2 morts Publié le mardi 28 septembre 2021 | Le Pays

© aBamako.com par A S

Libération de la ville de Gao.

Tweet

Dimbal, le chef-lieu de la commune rurale de Dimbal dans le cercle de Bankass en 5ème région administrative du Mali, a été attaqué dans la nuit du dimanche à lundi. Le bilan : 2 morts, 2 blessés, une personne enlevée, un véhicule incendié, et des animaux emportés.



L’insécurité persiste toujours dans le cercle de Bankass. Des pauses de mines, des attaques répétitives, le chantage…sont, entre autres, ce que vivent les populations du pays dogon.



Malgré la signature de l’accord de paix, les populations du centre du Mali sont victimes des attaques terroristes. Des villages sont régulièrement attaqués, leurs biens pillés et leurs animaux emportés. La dernière de ces attaques a eu lieu hier, dimanche 26 septembre, dans la commune rurale de Dimbal.



En effet, les djihadistes ont attaqué, tard dans la nuit, le village de Dimbal situé à 12 kilomètres de la ville de Bankass. Même s’ils n’ont pas pu pénétrer le village, ils ont tué un jeune chauffeur qui était de passage, en route pour Bankass. « A leur arrivée, ils n’ont pas pu pénétrer le village. Ainsi, durant des minutes, ils tiraient entre le centre culturel et l’école du village », a-t-on appris auprès d’un habitant du village de Dimbal. Selon ce dernier, un chauffeur du nom de Kanda Guindo qui a quitté Diallassagou en partance pour Bankass, a été la première victime de ces forces du mal. « Ils ont tiré sur un chauffeur qui a quitté Diallassagou en partance pour Bankass. Il traversait le village au moment de l’attaque », précise notre interlocuteur. Ils ne sont pas limités à le tuer, ils ont également incendié son véhicule, selon nos sources à Dimbal et à Bankass.



Après avoir été repoussés par les chasseurs, apprend-on, les forces du mal ont tué un chasseur (Mamoudou Tessougué) dans un hameau de Dimbal, Djérékan. Ce n’est pas tout, ils ont aussi enlevé une personne, Aldjouma Djibo et ont emporté plusieurs animaux.



Deux autres villages environnants de Dimbal, Logo et Dembo, ont été touchés par cette attaque. Selon notre source, les bourreaux du chauffeur Kanda Guindo et du chasseur Mamoudou Tessougué ont blessé deux personnes à Dembo et ont volé des animaux. A Logo aussi, des animaux ont été emportés.



Il faut rappeler que le cercle de Bankass a signé un accord local de paix il y a quelques mois.



Boureima Guindo



Source : LE PAYS