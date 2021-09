Moussa Mara répond aux personnes qui prônent la prorogation du délai de la transition : « Aujourd’hui on peut organiser des élections permettant à au moins 80% des électeurs de voter » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Moussa Mara répond aux personnes qui prônent la prorogation du délai de la transition : « Aujourd’hui on peut organiser des élections permettant à au moins 80% des électeurs de voter » Publié le mardi 28 septembre 2021 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par Momo

Conférence de presse sur la coalition CMD2018

Bamako, le 26 juin 2018 L`ancien premier ministre Moussa Mara a tenu une conférence de presse sur notre coalition CMD2018 a la maison de la presse Tweet

« Les élections au Mali, les défis et enjeux » était le thème au centre des conversations citoyennes de l’Observatoire Citoyen pour la Gouvernance et la Sécurité (OCGS) , ce samedi 25 Septembre. A cette occasion, le président d’honneur du parti YELEMA, moussa Mara a précisé que ce sont les citoyens qui votent et non le territoire.





Les panélistes lors de cet évènement étaient Pr Makan Moussa Sissoko, Mr Moussa Mara, et Dr Ibrahim Sangho.



Les débats étaient modérés par Baba Dakono.



Depuis un certain temps, nombreux sont ceux qui « crient sur tous les toits » afin de réclamer la prorogation du délai de la Transition.



De plus en plus, les autorités en charge de la Transition s’inscrivent dans cette dynamique. En marge de l’Assemblée Générale des Nations Unies, le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga a plaidé pour la prorogation du délai de la Transition.



Plusieurs formations (…)



TOUGOUNA A. TRAORE



Source: NOUVEL HORIZON