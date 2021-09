PMU Mali : revendeurs et aide-revendeurs, chevilles ouvrières de la société - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société PMU Mali : revendeurs et aide-revendeurs, chevilles ouvrières de la société Publié le mardi 28 septembre 2021 | Nouvel Horizon

Tweet

Vingt-sept années d’existence ont permis au Pari Mutuel Urbain du Mali (Pmu-Mali) de multiplier le nombre de revendeurs de tickets et d’engager des milliers de parieurs. Nous avons approché quelques-uns qui nous ont donné leur avis sur leurs activités et les défis que le PMU Mali doit relever.









L’outil de travail des revendeurs contribue à la transparence et au traitement rapide des paris



La matinée du vendredi 3 septembre dernier était berçante grâce à un vent frais qui avait suivi une pluie abondante. Il est 11 heures passées, Djénéba Konaré, âgée de 31 ans, est assise derrière une table exposant le programme officiel du Pmu, des journaux hippiques et un terminal de pari mobile (TPE). La jeune dame est une aide-revendeuse. Elle explique que cette machine sert notamment à payer les gains sur place et émettre des tickets. Elle permet de contribuer à la transparence et à traiter rapidement les paris. Dans la foulée, un jeune homme, la barbe touffue et les yeux cachés derrière des lunettes de soleil, interroge l’aide-revendeuse : «bi ta yé wotoroni ye wa?» en français «Est-ce le trot attelé aujourd’hui»



L’habitante de Djicoroni Para, un quartier populaire de la Commune IV du District de Bamako exerce ce métier depuis plus de 10 ans. Son travail consiste à vendre des tickets Pmu Mali, offrir le programme officiel et des journaux hippiques aux parieurs. Pour avoir des clients, indique Djénéba, il faut payer les journaux pour les donner aux parieurs. «En contrepartie, ils parient chez vous», ajoute-elle. à l’en croire, un revendeur pourrait vendre par jour plus de 500.000 Fcfa. Depuis 7 heures du matin, indique Djénéba Konaré, certains revendeurs sont sur place et ils ne rentrent chez eux que la nuit tombée. «Quand j’étais célibataire, je rentrais à la maison à 22 heures lors des nocturnes. Depuis que je suis mariée, je commence le travail à 10 heures et termine au plus tard à 19 heures», explique la trentenaire.



Un meilleur traitement des Revendeurs qui sont les piliers de PMU Mali



Quant à Cheick Oumar Touré, il est également revendeur au Pmu Mali. Il salue une des innovations opérées par cette société concernant le paiement direct des gains au parieur. Effectivement, aujourd’hui, dans toutes les grandes villes où Pmu est présent, les parieurs peuvent se faire payer leurs gains sur place dans leur kiosque habituel, se réjouit-il. Ce sexagénaire a commencé à travailler au Pmu Mali une année après sa création. Il affirme que les revendeurs sont les premiers piliers du Pmu car, justifie-t-il, ce sont eux qui font en grande partie gagner de l’argent au Pmu Mali. Le revendeur Touré réclame alors des conditions de travail plus favorables.



Mohamed D DIAWARA



Source : L’ESSOR