Maison Centrale d’Arrêt de Bamako : le taux de condamnation est de 25% - abamako.com

Maison Centrale d'Arrêt de Bamako : le taux de condamnation est de 25% Publié le mardi 28 septembre 2021 | L'Indépendant

Le Directeur National de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée, Ibrahim Tounkara l’a révélé au cours de la visite du ministre Mamoudou Kassogué au tribunal de la CIV, le jeudi 23 septembre.









A ses dires, cette prison était conçue pour 400 personnes, au départ, mais elle abrite actuellement 3 000 personnes. Cela, malgré les efforts de l’Etat et des Partenaires techniques et financiers.



Il a aussi informé que 703 détenus, condamnés à l’issue de jugements pour différents crimes, sont déjà transférés à la nouvelle prison de Kiniéroba (Mandé), dont les travaux ne sont pas finis. Cela, en vue de désengorger la MCA de Bamako-coura dont le taux de condamnation est estimé à 25%, selon Ibrahim Tounkara.



Source : L’INDEPENDANT