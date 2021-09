Tornade judiciaire sur Bamako hier : . Des officiers supérieurs placés sous mandat de dépôt . Issa Guindo et deux de ses anciens collaborateurs en garde en vue - abamako.com

Le ciel judiciaire du Mali est de plus en plus nuageux. Il s’assombrit de jour en jour. Après l’arrestation de SBM, Mme Bouaré Fily Sissoko et l’ancien ministre de la Communication, Mahamadou Camara dans l’affaire des équipements militaires et de l’achat de l’avion présidentiel, hier, au cours de la journée, une pluie judiciaire à torrents s’est encore abattue sur Bamako.

En effet, selon des sources judiciaires, plusieurs officiers supérieurs de l’armée malienne ont été placés sous mandat de dépôt par le Pôle économique et financier de Bamako. Selon les mêmes sources, on apprend également que l’ancien maire de la Commune IV du district de Bamako et deux ses anciens collaborateurs sont en garde en vue dans les geôles du Parquet financier de Bamako.







Du coup, c’est la peur au ventre chez les présumés délinquants financiers et autres bandits à col blanc cités dans les rapports des différents services de contrôle et d’audit du Mali. Le nuage judiciaire plane toujours sur le Mali. Les prévisions judiciaires annoncent d’autres arrestations dans les jours avenir.



D’ores et déjà dans le dossier de l’acquisition des équipements militaires au compte du ministère de la Défense et des Anciens combattants, les colonels Abdoul Wahab Touré, Mohamed Lamine Diakité, le commandant Adama Kaba, le Lieutenant Tio Konaté, le contrôleur financier Mme Sangho Fatoumata Bocoum ont rejoint Soumeylou Boubèye Maïga hier lundi, 21 octobre 2021 à la prison centrale de Bamako pour atteinte aux biens publics, faux et usage de faux.



Il est reproché aux désormais locataires de la prison centrale d’arrêt de Bamako l’achat d’un avion présidentiel pour près de 40 millions de dollars, ainsi que des matériels militaires avec une société malienne, tous les deux sans appel d’offres. On se rappelle encore que cette opération criminelle avait engendré en 2014 au Mali des sanctions des institutions financières. Il s’agit notamment du gel pendant six mois des décaissements du Fonds monétaire international (FMI) en faveur du Mali.



Dans le même dossier, on apprend également la convocation de plusieurs collaborateurs civils et militaires de l’ancien président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita. Ce n’est nullement l’ancien secrétaire général de la présidence, Moustapha Ben Barka, actuel vice -président de Banque ouest africaine de développement qui pourra démentir cette information. Puisque l’enfant spirituel d’IBK depuis Lomé aurait reçu une convocation pour se présenter devant la Cour suprême du Mali. Mais bien avant, l’ancien ministre de la Communication d’IBK, Mahamadou Camara a été placé sous mandat de dépôt le 23 septembre 2021.



Selon certaines indiscrétions, la machine judiciaire est plus que jamais déterminée à atteindre sa vitesse de croisière avant la fin de la transition pour être au rendez-vous de Mali-Kura (le Mali nouveau).



Dans la même journée du lundi 27 septembre 2021, un autre coup de tonnerre a secoué Bamako. En effet, dans la mi-journée, les Maliens ont appris le placement en garde en vue de l’ancien maire de la commune IV, Issa Guindo et deux de ses adjoints. Ce, au Pôle économique et financier de Bamako pour atteinte aux biens publics. Il s’agit de Stiman Bathily et Issa Sidibé. C’est bien sûr le président de la Ligue de football du district de Bamako.



Nouhoum DICKO