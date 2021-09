Le Général Moussa Sinko Couliblay, candidat à la prochaine élection présidentielle… « Personnellement je n’ai pas beaucoup d’informations sur le groupe Wagner.Tout simplement j’ai une appréciation comment gérer l’insécurité au Mali. - abamako.com

Le Général Moussa Sinko Couliblay, candidat à la prochaine élection présidentielle… « Personnellement je n'ai pas beaucoup d'informations sur le groupe Wagner.Tout simplement j'ai une appréciation comment gérer l'insécurité au Mali. Publié le mardi 28 septembre 2021

Nous pensons que nous devrons compter sur nous-mêmes et particulièrement sur nos propres forces de défense et de sécurité.»



Le présidente de la Ligue démocratique pour le changement ( LDC) n’aime pas visiblement la langue de bois dont raffolent traditionnellement les hommes politiques. Il préfère dire tout haut ce que les autres murmurent tout bas .En toute sincérité et responsabilité. Sa récente interview accordée à un confrère de la place, le malien pour ne pas le citer en est une meilleure illustration. En effet il n’a pas hésité à donner une propre opinion et celle de son parti sur toutes les grandes questions brulantes de notre actualité nationale.