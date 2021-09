Exploitation minière des chinois à Narena : La Population demande le départ du Sous-préfet - abamako.com

Le groupement ‘’Sikida Lakanda’’ et la jeunesse de la commune rurale de Narena, cercle de Kangaba ne veulent plus cohabiter avec le Sous-préfet, Adama Doumbo. C’est la principale information contenue dans une lettre adressée au gouverneur de la région de Koulikoro. Cette correspondance est la deuxième du genre après celle adressée au maire de la commune de Narena, le 13 juillet 2021.

Pour la protection de l’environnement, les regroupements de jeunes et de femmes du dit village dénoncent et informent sur des actes anti-cohésion et des faits de corruption flagrante du Sous-préfet, Adama Doumbo, administrateur civil en poste à Narena.







Depuis quelques mois, les ressortissants et résidant de la commune rurale de Narena sont sur pied pour exiger le retrait des chinois des zones minières de leur commune. Ils ont informé le Sous-préfet plusieurs fois sur la destruction de l’environnement, des terres agricoles, des marigots et des rivières. Mais sur le terrain, la situation demeure toujours.



La grande surprise est que la population trouve qu’il travaille en complicité avec le conseil du chef de village et certains membres de la jeunesse. Parmi les actes et faits de corruption du sous-préfet, il y a «son interférence entre les différentes parties en mésentente dans le village, la défense des sociétés chinoises, la distribution de l’argent des sociétés minières par ses propres soins (lui-même) aux leaders de la jeunesse, aux groupements des femmes, à la mairie, aux clans, au conseil du chef de village».



Pour la stabilité du village, la population réclame simplement aujourd’hui le départ du Sous-préfet de Narena. Seul son départ va créer la confiance et instaurer une vie en symbiose dans le village.



Arouna BAGAYOKO