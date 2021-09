Forum des Humanités Africaines : Le coup d’envoi de la 1ère édition a été donné à Bamako - abamako.com

Forum des Humanités Africaines : Le coup d'envoi de la 1ère édition a été donné à Bamako Publié le mardi 28 septembre 2021

© aBamako.com par Androuicha

Cérémonie d`ouverture de la 1ère édition du Forum des Humanités Africaines

Bamako, le 28 septembre 2021. Sous la présidence du président de la transition représenté pour la circonstance par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le col. Sadio CAMARA, la 1ère édition du Forum des Humanités Africaines a ouvert ses travaux à l`hôtel de l`Amitié en présence du ministre de l`Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le prof. Amadou KEITA. Voir tout l'album photo Tweet

C’est le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens combattants qui, en sa qualité de représentant du président de la transition, a déclaré ouverts les travaux de la première édition du Forum des Humanités Africaines (FHA). À cette cérémonie d’ouverture qui se déroulait le mardi 28 septembre 2021 à l’hôtel de l’Amitié, on notait la présence du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le prof Amadou Keita ainsi que celle du chef de la Minusma El-Ghassim WANE. En face de ce présidium complété par des représentants de l’Unesco, se trouvaient d’éminents chercheurs et universitaires venus des cinq régions de l’Afrique. Le tout, sous les yeux bienveillants des membres de la commission d’organisation de la rencontre notamment le président Abdoulaye Magassouba, l’ancien ministre Adama Samassékou et Mme Maréma Touré Thiam la responsable des sciences humaines du bureau Unesco Dakar.



Ce beau monde est ainsi réuni pour trois jours, du 28 au 30 septembre pour refonder les humanités en Afrique, dans la Diaspora et partout dans le monde, dans la perspective de développer et de promouvoir les humanités africaines. Organisé par le gouvernement du Mali sous l’égide du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, en partenariat avec l’UNESCO à travers son bureau régional multisectoriel pour l’Afrique de l’Ouest (Sahel), cette première édition du FHA encore appelé FHA fondateur jouit également de la participation des partenaires que sont : le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA), l’Académie Africaine des Langues (ACALAN), le Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines (CISPH), l’Observatoire des politiques culturelles en Afrique (OCPA) et Trust Africa.



« Langues et cultures africaines - socles des humanités africaines » ; tel est formulé le thème général de ce grand rendez-vous panafricain qui entend ainsi se plancher sur les questions de langue, cultures, histoire et savoirs endogènes ainsi que celles de la jeunesse et des femmes.



Pour le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ce forum est d’une grande utilité parce qu’intervenant à un moment où l’Afrique a besoin de répondre à un certain nombre de défis liés à son originalité. Selon le prof. Amadou Keita, il importe d’envisager les stratégies de refondation des langues. « La rupture s’impose » a t-il martelé.

Son collègue de la Défense et des Anciens combattants s’est quant à lui réjoui du choix porté sur le Mali pour abriter la rencontre. « Ce choix montre que le Mali est toujours debout et présent dans le concert des nations. » a indiqué le col. Sadio Camara. Il a ensuite rassuré les participants que les recommandations qui seront issues de leurs réflexions, seront prises en compte par le gouvernement car dit-il, les humanités occupent une grande place dans les politiques nationales.



Mme Maréma Touré Thiam, la responsable des sciences humaines et sociales au bureau de l’UNESCO à Dakar, donne les sujets inscrits à l’ordre du jour du 1er forum des humanités africaines.

