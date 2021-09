Les membres de la Commission technique de sécurité se sont réunis à Gao - abamako.com

La 25eme réunion extraordinaire de la Commission Technique de Sécurité (CTS) s’est tenue le 27 septembre dernier à Gao, en présence du président de la CTS et Commandant de la Force de la MINUSMA le lieutenant-général Dennis GYLLENSPORRE. Tweet

La 25eme réunion extraordinaire de la Commission Technique de Sécurité (CTS) s’est tenue le 27 septembre dernier à Gao, en présence du président de la CTS et Commandant de la Force de la MINUSMA le lieutenant-général Dennis GYLLENSPORRE. Les membres de la CTS et de la médiation internationale ont échangé sur la mission conjointe de sensibilisation sur le Désarmement, la démobilisation et la réinsertion accéléré des ex combattants (DDR-A), qui a eu lieu à Tombouctou et qui se poursuivra également à Gao, Kidal et Ménaka. Ils ont aussi évoqué le projet Ménaka sans arme, une initiative menée conjointement par les Force Armées du Mali (FAMa) et les groupes signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, avec l’appui de la MINUSMA et de la Force Barkhane. L’objectif de cette opération était de réduire l’insécurité dans la ville de Ménaka et ses environs.



Après la réunion, une cérémonie de décoration des membres du CTS, du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) et des membres de l’Equipe mixte d’observation et de vérification (EMOV) s’est déroulée au camp du MOC de Gao. Elle a été présidée par le Gouverneur de la région, le Général Moussa TRAORE, en présence du Commandant de la Force de la MINUSMA. Les deux personnalités ont déposé une gerbe de fleur sur la stèle construite en hommage aux victimes de l’attentat contre ledit camp du MOC de Gao du 17 janvier 2017.



Le lieutenant-général Dennis GYLLENSPORRE qui arrive à la fin de sa mission, a saisi l’occasion pour remercier tous les membres de la CTS pour leurs efforts en faveur de la paix au Mali. « Votre engagement et votre dévouement depuis trois ans donne l’espoir d’une sortie de crise. Je vous encourage à poursuivre le travail entamé sur le chemin de la paix » a conclu le Commandant de la Force de la MINUSMA.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA