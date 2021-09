Kaou Djim à propos du premier ministre Choguel MAIGA: « Si on prolonge la Transition, Choguel n’est plus légitime ! » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Kaou Djim à propos du premier ministre Choguel MAIGA: « Si on prolonge la Transition, Choguel n’est plus légitime ! » Publié le mercredi 29 septembre 2021 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par A S

Conférence de presse de la CMAS

Bamako, le 18 octobre 2020 La Coordination des Mouvements, Associations, Sympathisants de l`Imâm Dicko (CMAS) a organisé une conférence de presse ce samedi 17 octobre 2020 à son siège. Tweet

Le Président de l’ACRT (Appel Citoyen pour la Réussite de la Transition), Issa Kaou DJIM, dans une interview accordée à des confrères ce 27 septembre 2021, s’est prononcé sur l’actualité du pays , notamment le discours du Premier Ministre lors de la 76eme Assemblée Générale des Nations-Unies qui s’est tenue le Week end Dernier a New York aux Etats Unis.



Selon le 4eme vice-président du Conseil National de Transition , le discours du Premier Ministre est contre-productif pour le Mali et surtout pour la prolongation de la transition. Pour Issa Kaou DJIM : « Si on prolonge la Transition, Choguel n’est plus légitime ! » Du fait, selon lui, qu’il ara failli à sa mission qui est l’organisation des élections aux dates convenues. Passé ce délai, il pense que le Premier Ministre doit être remercié par le Président de la transition.



Le message est clair, Issa Kaou DJIM tranche sur la (…)



ALIMA SOW – NOUVEL HORIZON