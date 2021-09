Ligue des champions : Gueye, Haller, Mané et Salah buteurs - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Ligue des champions : Gueye, Haller, Mané et Salah buteurs Publié le mercredi 29 septembre 2021 | RFI

© RFI par DR

Le Sénégalais Idrissa Gana Gueye

Tweet

Soirée prolifique pour les Africains en Ligue des champions avec un doublé pour l’Egyptien Mohamed Salah et un but du Sénégalais Sadio Mané, lors de la large victoire 5-1 de Liverpool sur le terrain du FC Porto. Le Sénégalais Idrissa Gueye avec le PSG et l’Ivoirien Sébastien Haller avec l’Ajax Amsterdam ont également été buteurs, ce 28 septembre 2021.



GROUPE A



RB Leipzig (Allemagne) – FC Bruges (Belgique) 1-2



Le Franco-Congolais Christopher Nkunku est décidément en grande forme, avec son quatrième but en deux matches de Ligue des champions. L’attaquant a vu son duel face au portier adverse validé par la VAR, malgré un soupçon de hors-jeu. L’international espoirs tricolore aurait même se voir accorder un penalty, pour une faute du portier brugeois. Penalty qui aurait peut-être changé le résultat de la rencontre.