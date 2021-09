Accueil populaire à l’aéroport - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Accueil populaire à l’aéroport Publié le mercredi 29 septembre 2021 | L’Essor

Tweet

Les Bamakois se sont massivement mobilisés, hier, à l’aéroport international président Modibo Kéita-Sénou pour réserver un accueil chaleureux au Premier ministre qui a séjourné à New-York avant de faire une escale à Paris, où il a rencontré la communauté malienne. L’avion de la compagnie Air France au bord duquel était le chef du gouvernement, a atterri sur le tarmac à 13h 55m.



Dr Choguel Kokalla Maïga a été accueilli à sa descente d’avion par le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga. D’autres membres du gouvernement, des présidents des institutions de la République, des responsables des organisations de la société civile et des partis politiques ont aussi effectué le déplacement à l’aéroport.







Comme il fallait s’y attendre, des milliers de Bamakois sont venus manifester leur soutien au chef du gouvernement pour sa brillante intervention à la tribune de la dernière Assemblée générale des Nations unies. Certains portaient des banderoles, avec des messages de soutien : «Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga avec vous le Mali retrouve son honneur et sa dignité» ; «le peuple malien vous soutient, courage !» ; «Les Maliens établis à l’extérieur soutiennent le président de la Transition et le Premier ministre pour la reconstruction d’un Etat débout».



«Le Premier ministre a tenu un discours responsable à la tribune de l’ONU. C’est l’intérêt du Mali qu’il a bien défendu et tout le peuple est fier de lui», a déclaré le quadragénaire Issa Traoré qui n’a pas ménagé ses efforts pour que la mobilisation soit à la dimension du discours mémorable du Dr Choguel Kokalla Maïga.







Même enthousiasme du côté de la dame Mariam Coulibaly, responsable d’une association féminine. «Les autorités sont en train de poser le jalon d’un nouveau Mali fier et débout. Le discours de rupture du Premier ministre à New York en est un exemple. Nous sommes venus pour le remercier et l’encourager à défendre les intérêts du peuple malien partout où il se rendra», a-t-elle martelé. Les sons de vuvuzelas tenus par les jeunes résonnaient dans une ambiance de carnaval. Plusieurs d’entre eux réclamaient haut et fort l’intervention de la Russie pour résoudre la crise sécuritaire qui secoue notre pays depuis 2012 quand une horde de terroristes a pris toutes les régions du nord pour imposer son diktat aux populations.



«Il est temps d’en finir avec le terrorisme qui a fait plusieurs victimes dans notre pays. C’est pourquoi, nous sollicitons l’intervention de la Russie qui est une puissance militaire», a soutenu un jeune qui brandissait le drapeau russe. Comme lui, beaucoup d’autres jeunes arboraient fièrement le drapeau russe.







Sur des motos et des véhicules de transport en commun, des manifestants, dans une ambiance électrique, se sont fondus dans le cortège du Premier ministre à destination du palais de Koulouba, où Choguel Kokalla Maïga a été reçu par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta.







Oumar DIAKITÉ